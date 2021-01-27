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CHP'li başkanın tecavüz ettiği kadın konuştu!

CHP Aksu İlçe Başkanı K.Y.'nin kendisine tecavüz ettiğini, hamile kaldığını ve çocuğunu düşürdüğünü iddia eden parti üyesi 39 yaşındaki Nurcan Y., Yaptığı açıklamada CHP'nin kendisine sahip çıkmadığını söyledi. Mağdur kadın, "Ailem, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaşadıklarımı anlatan bir dosya götürdü. Bir yanıt alamadık. İl yönetimine defalarca dilekçe gönderdim. Oradan da sonuç alamadım. 15 yıldır üyesi olduğum partim bana sahip çıkmadı" dedi. İşte skandala dair çarpıcı son dakika ifadeleri

Güncel / 27 Ocak 2021 Çarşamba 09:09
CHP'li başkanın tecavüz ettiği kadın konuştu!

CHP Aksu İlçe Başkanı K.Y.'nin kendisine tecavüz ettiğini, hamile kaldığını ve çocuğunu düşürdüğünü iddia eden parti üyesi 39 yaşındaki Nurcan Y., Yaptığı açıklamada, CHP'nin bir üye kadın olarak kendisine sahip çıkmadığını söyledi. Tecavüz mağduru kadın, "Ailem, Kılıçdaroğlu'na uğradığım saldırıyıı tümüyle anlatan bir dosya götürdü. Bir cevap alamadık. Partinin il yönetimine defalarca dilekçe verdim. Oradan da sonuç alamadım. Yıllardır üyesi olduğum partim bana sahip çıkamadı" dedi.

İşte Nurcan Y.'nin olay olacak son dakika açıklamaları;

TECAVÜZ MAĞDURU KADIN KONUŞTU

Antalya'da CHP Aksu İlçe Başkanı K.Y., tarafından tecavüze uğradığını iddia eden parti üyesi 39 yaşındaki Nurcan Y., yaşadığı korku dolu süreci SABAH'a anlattı. Mağdur kadın; kendisine sahip çıkılmadığını, sesini duyurmak istediğini ancak CHP'nin konuyu örtbas ettiğini belirtti.

"CHP'Lİ BAŞKANDAN HAMİLE KALDIM"

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yeni taciz ve tecavüz skandalları patlamıştı. Son skandal ise Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşanmıştı. Parti üyesi Nurcan Y., CHP Aksu İlçe Başkanı K.Y.'nin 2016 yılında kendisine zorla tecavüz ettiğini ardından hamile kaldığını ve bebeğin düşmesi için darp edildiğini iddia etti.

ADIM ÇIKMASIN DİYE EVLENDİM!

Türkiye'yi sarsan olayın mağduru Nurcan Y., SABAH'a yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Tecavüze uğradıktan sonra adım çıkmasın, rezil olmayayım diye dini nikahla evlendim. O dönemde ailem K.Y. ile olmama çok karşı çıkmıştı. Ama ben dinlemedim. 3-4 yıl boyunca hep oyalandım. Eşinden ayrılmasını istedim onu da kabul etmedi."

OLUR OLMAZ BENİ DÖVERDİ

CHP Aksu İlçe Başkanı K.Y. tarafından sık sık darp edildiğini ileri süren Nurcan Y., "Yanıma geldiğinde beni olur olmaz döverdi. Bir keresinde boynumu sıkarak boğmaya çalıştı. Yumruk atıp, kollarımı burkardı. Sonrasında vücudumda morluklar oluşmaya başladı." diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NA KADAR MAĞDURİYETİM İLETİLDİ

Parti yönetiminin kendisine sahip çıkılmadığını dile getiren mağdur kadın, şöyle devam etti: "Ailem Ankara'ya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaşadıklarımı anlatan bir dosya götürdü. Bir yanıt alamadık. İl yönetimine defalarca dilekçe gönderdim. Oradan da sonuç alamadım. 15 yıldır üyesi olduğum partim bana sahip çıkmadı. 'Alan memnun veren memnun' diyerek yaşananların üstünü örttüler."

BENİ REZİL ETTİLER: Çok zor zamanlar geçirdiğinden bahseden genç kadın son dakika açıklamalarında "Beni rezil ettiler, geleceğimi çaldılar. Benim onurum, gururum, şerefimi ayaklar altına aldık. Utanıyorum tüm bu yaşananlardan" diyerek isyan etti.

SKANDAL YARGIYA TAŞINMIŞTI

Mağdur kadın, 'zorla cinsel tecavüz, çocuk düşürtme', 'ölümle tehdit' ve 'evlilik vaadiyle parasal çıkar sağlama' suçlamasıyla K.Y. hakkında dava açmıştı. Hakkındaki iddiaları sorduğumuz CHP Aksu İlçe Başkanı K.Y., "Ülke zor zamanlardan geçiyor. Böyle bir zamanda bu tür haberlerle anılmak istemiyorum" demişti.

Kemal Kılıçdaroğlu

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