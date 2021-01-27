AstraZeneca koronavirüs aşılarının üretildiği tesiste bomba paniği!

AstraZeneca koronavirüs aşılarının üretildiği Wrexham Sanayi Kuruluşu yakınlarında patlayıcı paniği yaşanıyor. Şüpheli paket sonrası çalışanların güvenliği sağlanırken, uzmanlar bölgeye çağrıldı. Şüpheli paket üzerinde incelemeler sürüyor.
Son dakika haberine göre; Patlayıcı Uzmanları, AstraZeneca koronavirüs aşılarının üretildiği İngiltere'deki fabrikaya çağrıldı.
Fabrikada, şüpheli bir paket olduğu belirtiliyor. Kuzey Galler polis yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre; patlayıcı uzmanları binaya ulaştı.
Fabrikada çalışanların güvenliklerinin sağlandığı bildirildi.
Patlayıcı şüphesi ile gergin bekleyişin sürdüğü tesis geçtiğimiz haftalarda sel tehlikesi de atlatmıştı.