AstraZeneca koronavirüs aşılarının üretildiği tesiste bomba paniği!

Son dakika haberine göre; Patlayıcı Uzmanları, AstraZeneca koronavirüs aşılarının üretildiği İngiltere'deki fabrikaya çağrıldı.



Fabrikada, şüpheli bir paket olduğu belirtiliyor. Kuzey Galler polis yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre; patlayıcı uzmanları binaya ulaştı.



Fabrikada çalışanların güvenliklerinin sağlandığı bildirildi.



Patlayıcı şüphesi ile gergin bekleyişin sürdüğü tesis geçtiğimiz haftalarda sel tehlikesi de atlatmıştı.