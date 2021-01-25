Meral Akşener'in gündeminde Ümit Özdağ'ın ihracı var

MHP'den ayrılarak Meral Akşener ile birlikte İyi Parti'yi kuran Ümit Özdağ, parti içerisinde yaşananlara karşı daha fazla dayanamadı ve isyan bayrağı açtı.



Meral Akşener'i HDP ile yakınlaşması nedeniyle eleştiren Özdağ, İyi Parti içerisinde FETÖ'cülerin olduğunu söyledi ve partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu suçladı.



Ümit Özdağ'ın bu sözleri siyasetin gündemine oturdu.



Tartışmaların ardından partiden ihraç edilen Ümit Özdağ, mahkeme kararıyla partisine geri döndü.



Meral Akşener ve çalışma arkadaşları ise yılmadı.



Ümit Özdağ'ı yeniden ihraç etmek için hazırlıkların sonuna gelindi.



Özdağ'ın İyi Parti'den ihraç edilmesinin hukuki boyutunu araştıran isim ise Bahadır Erdem.



AKŞENER'İN YARDIMCISI DEMİRTAŞ'A TAHLİYE İSTEDİ

İyi Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, geçtiğimiz günlerde Selahattin Demirtaş hakkında yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti.



Erdem, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönünde çağrı yapmıştı.



KESİN İHRAÇ TALEBİYLE..

Meral Akşener'in imzasıyla Ümit Özdağ, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilecek.



Partideki hukukçular, Ümit Özdağ konusunda yeniden mahkeme kararıyla karşı karşıya kalmamak için bu kez oldukça temkinli davranıyor.



'MERAL AKŞENER, HDP KONUSUNDA YALAN SÖYLEDİ'

Ümit Özdağ, İyi Parti ile HDP arasındaki ilişkiye dair, “Ben televizyonda HDP ile yakınlaşmadan bahsetmemiştim, ancak HDP konusunda yalan söyleyen birisi varsa o ben değilim. Bana, İyi Parti Milletvekillerine, bütün İyi Parti seçmenine ve Türk milletine HDP ile ilişkiler konusunda Meral Akşener doğruları söylememiştir. 2018 genel seçimlerinden önce İyi Parti'den iki kişi Akşener'in talimatı ile divandan habersiz CHP, Saadet ve HDP'lilerle birlikte oturup dört ay boyunca seçimlerin ikinci tura kalması durumunda açıklanacak bir anayasa hazırlamışlar. Ve bundan benim ancak yerel seçimlerden sonra haberim oldu.' ifadelerini kullanmıştı.