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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu "Hem ilgili birimlerimiz hem de geminin sahibi olan şirket gerekli hazırlıkları yaptı. Cumhurbaşkanımız konuyu yakından takip ediyor. Uluslararası girişimlerimiz de var" dedi.

Güncel / 25 Ocak 2021 Pazartesi 13:54
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

TÜRK GEMİSİNE KORSAN SALDIRI

Yabancı bandıralı ve sahibi de yabancı olan ama personeli de tamamen Türk olan; bir tanesi de Azerbaycan Türkü... Vatandaşlarımıza yönelik bir saldırı olmuştu. Ve 15 vatandaşımız şu anda kaçırılmış durumda. Gemi dün akşam itibariyle limana yaklaştı, biraz açıkta daha doğrusu. Ve dün akşam güvenlik güçleriyle ve büyükelçimiz bir ekip gemiye çıktılar ve gemi temiz. Herhangi bir korsan veya başkasının sızmadığını anladılar, güvenlikle ilgili sıkıntı yok. Bir vatandaşımız karnından yaralanmıştı, durumu çok iyi.

Vefat eden Azerbaycan Türkü kardeşimizi İslam'a uygun bir şekilde cenaze işlemleri yapıldı. Gabon hükümetine ve yetkililerine teşekkür ediyorum.

KAÇIRILAN TÜRK DENİZCİLERİ NEREDE?

Şu ana kadar korsanlardan bir haber gelmedi. Dördüncü kaptanımız gemide kalıyorlar. Özellikle Gabon Savunma Bakanlığı ilave personel takviyesi yaptı, korunuyorGeminin sahibi olan şirket de tüm hazırlıklarını yapmış durumda. Ama henüz korsanlar tarafından ne ailelerine, ne bizlere ne de şirkete ki böyle durumlarda şirkete ulaşıyorlar. Henüz bir temasta bulunmadılar, bir görüşme olmadı. Ama süreci takip ediyoruz.

İnşallah vatandaşlarımızı sağ salim kurtarırız, ülkemize getiririz ama inşallah bu diğer şirketlere ders olur. Gerekli önlemleri alırlar.

AzerbaycanGabon

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