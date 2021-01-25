USD (Alış - Satış) : 7,40 - 7,41 EURO (Alış - Satış) : 9,00 - 9,02

CHP’nin seçim öncesi yalanları! Yolsuzluk iftiraları ellerinde patladı

Yerel seçimler öncesi AK Partili belediyelerde yolsuzluk olduğu algısını oluşturmak için kirli bir kampanya yürüten, göreve geldikten sonra da “yolsuzluğun belgelerini açıklayacağız” söylemleriyle siyasi reklam çalışması yapan CHP’li belediye başkanlarından hiç biri en ufak bir belge dahi açıklayamadı.

Siyaset / 25 Ocak 2021 Pazartesi 10:21
CHP’nin seçim öncesi yalanları! Yolsuzluk iftiraları ellerinde patladı

Yerel seçimlerin üzerinden iki yıla yakın bir zaman geçmesine rağmen, AK Parti döneminde gerçekleştiğini iddia ettikleri sözde yolsuzluk belgelerini bir türlü açıklayamayan CHP'li belediye başkanları, yüce Türk milletinin aklıyla dalga geçme küstahlığında bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere birçok CHP'li başkan, yerel yönetimlerdeki başarısızlığını AK Parti dönemine ‘iftira atarak' kapatmaya çalışsa da dile getirdikleri ‘vurgun' söylemlerini ispatlayacak bir veri sunamıyorlar.
 
Vizyonsuzluklarını gizliyorlar
Konuyla ilgili konuşan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, şunları dile getirdi: “Bunlar ancak yolsuzluk uydurarak yola devam ediyorlar. Hiçbir kanuni dayanağı olmadan, bütünüyle hayali iftiralara dayanarak suç duyurusunda bulunuyorlar. Şu ana kadar bu suç duyurularını içinden herhangi bir şey çıkmadı. Yalan yanlış bilgilerle kamuoyunu yönetmeye çalışıyorlar. Ben ilk günden itibaren sürekli Yavaş'a meydan okudum. İspat etmesi noktasında çağrıda bulundum. İspat ederse siyaseti bırakacağımı söyledim. İspat edemedi. Yavaş'ın Ankara'yı yönetecek dirayeti yok. Belediyede vurgun iddiaları var. ‘Çıkalım canlı yayına, söyleyeyim cevapla' dedim. ‘Sen de benim dönemimi hakkında suçlamalarını yap, kamuoyu karar versin' dedim. Yine çıkamadı. Yavaş, vizyonsuz bir başkan, kapasitesi yeterli değil, donanımı yok. Beceriksizliklerini beni suçlamayla kapatıyorlar.”
 
Hizmet yok algı var
AK Parti Altındağ Meclis Üyesi Sinan Burhan da, hizmet değil algı belediyeciliği yapıldığını belirterek, şunları söyledi: “CHP'li isimler, seçim öncesinde ‘yolsuzlukları engelleyeceğiz' diyerek algı çalışması yaptılar. Fakat iddia ettikleri yolsuzluklarla ilgili halen herhangi bir belge koyamadılar. Böylece söylediklerinin iftira olduğu ortaya çıktı. Somut bilginiz var ise bunu yargıyla paylaşın. Paylaşmıyorsanız bulunduğunuz koltuğa ihanet ediyorsunuz demektir Bu reklam çalışmasından başka bir şey değildir. Ankara ve İstanbul'da hizmet yaptılar da biz engel mi olduk? Hizmet yok. Hizmet olmayınca algı var. Cambaza bak oyunu oynuyorlar. Lafla peynir gemisini yürütmekte başarılılar.”

Mansur YavaşAk PartiMelih Gökçek

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı