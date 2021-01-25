CHP’nin seçim öncesi yalanları! Yolsuzluk iftiraları ellerinde patladı

Yerel seçimler öncesi AK Partili belediyelerde yolsuzluk olduğu algısını oluşturmak için kirli bir kampanya yürüten, göreve geldikten sonra da “yolsuzluğun belgelerini açıklayacağız” söylemleriyle siyasi reklam çalışması yapan CHP’li belediye başkanlarından hiç biri en ufak bir belge dahi açıklayamadı.