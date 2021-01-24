Gökçek fena ti’ye aldı! “Zeka seviyen ortaya çıktı”

Çin treni skandalıyla gündeme gelen CHP yandaşı sözde gazeteci Özlem Gürses bu kez daha öncekilere benzemeyen bir rezillik yaşadı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkındaki parodi haberi gerçek gibi sunan CHP'li Özlem Gürses, 'Bahçeli'ye aşı yapan Gülnaz Şırınga isimli hemşirenin darp edildiği söyleniyor' dedi. Bu inanılmaz sözlerin ardından sosyal medyada ismi 'Gülnaz Şırınga' olarak anılaya başlanan Gürses, Türkiye'nin yine gündemine oturdu.



Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek de Twitter hesabından Özlem Gürses'e dair bomba bir paylaşım yaptı.



Gökçek şunları yazdı:



“Özlem Gürses, tweet alemi bugün seni acayip makaraya sardı... Kılıçdaroğlu'ndan sonra ikinci sıraya çıktın... Sevindin mi? Reklamın iyisi kötüsü olmaz derler... Tek üzüldüğüm şey zeka seviyen ortaya çıktı... Yoksa sal gitsin”







Özlem Gürses'in yalanı



Özlem Gürses, Bahçeli hakkındaki parodi haberi gerçek olarak sunup şunları söylemişti:



“Siyasetin dili uzunca zamandır gergindi ve tansiyon çok yukardaydı. Yetmezmiş gibi sokağa da yansıdı. Bugün çok olağanüstü bir haber okudum. Gazete Pencere'de okudum. Sayın Bahçeli'ye aşı yapan bir hemşire vardı. O hemşirenin darp edildiğini siz biliyor muydunuz? Ben Gazete Pencere'de okudum. Aklım durdu. Ve aynen şöyle açıklamış bu darbı gerçekleştiren kişi. Önümdeki dosyadan bulmaya çalışayım. Numune Hastanesi acil servisinde tedavi almış bu hemşire hanım. Gülnaz Şırınga: 'Neye uğradığımı anlamadım. Arkamdan gelen dört kişi aniden sopalarla vurmaya başladı. kendisine vururken bir yandan da 'canımızı acıtanın canına okuruz' diye bağırdıklarını söyledi. Sayın Bahçeli'ye aşı yaptığı için onun canını acıttıklarını düşündükleri için bu kadıncağızı darp etmişler”