CHP’li ‘militanlar’ bu defa da vali ve kaymakamlara dil uzattı!...

Öğretmenler gününde “AK Parti'ye oy veren öğretmene öğretmen demem” diyen, çiftçi buluşmalarında çiftçileri tehdit eden ve son olarak da yüzde 52 oyla Cumhurbaşkanı seçilmiş Erdoğan'a “Sözde Cumhurbaşkanı” diyecek kadar pervasızlaşan Kılıçdaroğlu'nun açtığı kirli siyaset dili Türkiye'yi karanlık bir uçuruma çekmeye çalışıyor.



Asil ordumuza ‘satılmış' diyecek kadar gözleri dönen CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan sonra CHP'li Berhan Şimşek de mülki idare amirlerimize hakaret etti. Şimşek, katıldığı bir canlı yayın programında, “Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan” diyerek devletin bürokratlarına saldırdı. Berhan Şimşek, kahraman askerlerimize saldıran CHP'lilere de “doğru bir itham” sözleriyle sahip çıktı.



Bakanlıktan suç duyurusu



İçişleri Bakanlığınca, “Vali militan, kaymakam militan” ifadelerini kullanan Berhan Şimşek hakkında suç duyurusunda bulunuldu.



AK Parti'den “Militan”a tepki



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'li Şimşek'e tepki göstererek şunları kaydetti: “Vali ve kaymakamlarımıza ‘militan' denilerek ahlak dışı ifadelerle saldırılmasını kınıyoruz. Vali ve kaymakamlarımız, militanca bir siyaset anlayışı tarafından hedef alınıyor. Buna müsaade etmeyiz. Demokratik muhalefet yerine militanca bir siyasi saldırganlık üretmek yanlıştır. Böyle saldırgan bir dil muhalefet kavramını da zehirlemektedir. Herkes demokratik adaba uygun konuşmalıdır.”



