AB heyetinin ziyaretinin ardından HDP'den Demirtaş için skandal isyan çağrısı!

Sezai Temelli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, taraftarlarının Demirtaş için tepkilerinin yetersiz olduğunu belirterek, "Navalnıy destekçileri -50 dereceye ulaşan soğuklara rağmen sokaklarda. Biz de sosyal medyada..." sözleriyle sokaklara çıkılması gerektiğini söyledi.

En son yapılan sokak çağrısı 6-8 Ekim 2014'te yaşandı. HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 'ın ve HDP Genel Merkezi'nden yapılan "Süresiz direniş" çağrısıyla terör destekçilerini sokağa dökmüştü. Çıkan olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı, 197 okul yakıldı, 269 kamu binası tahrip edildi, 1731 ev ve iş yeri yağmalandı, 1230 araç kullanılamaz hale getirildi. Demirtaş kaos ortamı oluşturmaya ve bunu ülke geneline yayarak kitlesel katliamların yaşanmasına sebep olmakla suçlanıyor.

7 Ocak'ta Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen saldırılar hakkında aralarında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 'ın da olduğu 108 sanık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edimişti.

AB heyeti dün HDP Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti

Geçtiğimiz gün Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, HDP'yi ziyaret etmiş, ziyarete ilişkin yapılan açıklamada AB-Türkiye ilişkilerinin yanı sıra AİHM kararları ve Türkiye'deki siyasal gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu açıklamıştı.