Trump'tan olay mektup! İçeriği bilinmiyor!

ABD, bugün Biden'ın yemin törenine hazırlanırken, Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılışının detayları da belli oldu.



Beyaz Saray Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Trump, geleneğe uyarak Biden için Oval Ofis'teki masaya bir not bıraktı. Mektubun içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ayrıca Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de selefi Kamala Harris'e benzeri bir not bıraktığı belirtildi.



Trump, Biden'ın yemin törenine katılmamış ve sabah erken Beyaz Saray'dan ayrılarak Florida'ya geçmişti.



Joe Biden, yerel saatle 12.00'de (TSİ 20.00) başkent Washington'da alınan yoğun güvenlik önlemleri altında yemin ederek resmen ABD'nin 46. başkanı olacak.



BEYAZ SARAY'A VEDA ETTİ



Trump'ı, uçağının kalkacağı ve küçük veda töreninin gerçekleşeceği Maryland eyaletindeki Andrews Üssü'ne götürecek helikopter, sarayın bahçesinden havalandı. Trump, veda konuşmasında şu açıklamalarda bulundu:



'Birlikte çok şey yaşadık, herkese teşekkür ediyorum. Bu ailenin ne kadar çok çalıştığına inanamazsınız. Onlar benim hayatımı kolaylaştırdı. Yaptığımız şeyler çok özeldi. First Lady de inanılmazdı. İnanılmaz işler başardı.



JOE BİDEN, YEMİN TÖRENİ ÖNCESİ GELENEĞİ BOZMAYARAK KİLİSEYE GİTTİ



Biden, tören öncesi bir gelenek olan kilise ziyaretine eşi Jill Biden ile gitti.



ABD tarihinin ikinci Katolik başkanı olacak Biden, dua etmek için 'St. Matthew the Apostle' Kilisesini tercih etti.



Biden'a başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris ve eşi Douglas Emhoff, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Senato'daki Cumhuriyetçilerin Lideri Mitch McConnell ve Demokratların Lideri Chuck Schumer da eşlik etti.



Biden, TSİ ile 20.00'da yemin ederek ABD'nin 46'ncı başkanı olacak.