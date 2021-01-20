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Özdağ neden ihraç edilmedi! Mahkeme gerekçeyi açıkladı!

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ ile ilgili iddialarda bulunduğu gerekçesiyle disiplin kurulu kararıyla parti üyeliğinden ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın iptal kararının gerekçesi açıklandı. Özdağ’ın ihraç kararı ‘Disipline sevk gerekçesi ve soruşturmaların farklı olması nedeniyle’ iptal edildi

Güncel / 20 Ocak 2021 Çarşamba 20:01
Özdağ neden ihraç edilmedi! Mahkeme gerekçeyi açıkladı!

Buğra Kavuncu hakkındaki FETÖ üyeliği iddiası nedeniyle İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, sevk edildiği disiplin kurulu kararı ile ihraç edilmesinin ardından Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde iptal davası açtı.

Özdağ'ın görülen davasında ihraç kararı iptal edildi. Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından hazırlanan gerekçeli kararda, disipline sevk gerekçesi ile hakkındaki soruşturma sebeplerinin farklı olması ve ayrıca tesis edilen karardaki gerekçelerin de farklı olmasının hukuka aykırı olduğu kaydedildi.

Gerekçelerin farklı olmasının hukuka aykırı bulunduğunun belirtildiği gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi:

Hakkında partiden veya gruptan geçici veya kesin çıkarma cezası verilen parti üyesinin itirazı üzerine açılan davalarda esas bakımından denetim yapılmaması kuvvetler ayrılığı ilkesini bir gereği ve sonucudur. Usul ve şekil bakımından ise denetimin gerekli hassasiyet yapılması ise siyasi partilerin toplumsal hayattaki önemleri ve demokrasinin vazgeçilmez unsurları olmalarının gereğidir. Siyasi partilerin demokrasilerin vazgeçilmez unsurları olduğu ve parti içi düzenlemeleri ve çalışmaların demokrasi ilkeleri uygun olması gerektiği anayasal bir kriterdir. Bu kapsamda davacının disipline sevk gerekçesi ile hakkındaki soruşturma sebeplerinin farklı olması ve ayrıca tesis edilen karardaki gerekçelerin de farklı olması usul ve şekil yönünden denetim makamı olan mahkememizce hukuka aykırı bulunmuştur. Bu nedenle de davacının siyasi parti üyeliğinden kesin çıkarma cezası ile ilgili kararın iptaline karar verilmiştir."

Milletvekili

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