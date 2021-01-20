CNN muhabiri Biden'ı öyle bir övdü ki!

ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden, olaylı seçimlerin ardından yaşanan kaos ve kanlı Kongre baskının gölgesi altında yemin ederek görevi Trump'tan devraldı. ABD seçimlerinde yanlı yayınlarıyla gündeme gelen CNN, görevi Trump'tan devralarak başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Joe Biden'a övgüler dizdi.



"BIDEN'IN KOLLARI..."



Sunucunun "Lincoln Anıtı'ndaki ışıklar onun ülkeyi saran kolları gibi" sözleri Amerikan medyasında alay konusu oldu.