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CHP’deki ihale skandalının altından Kemal Kılıçdaroğlu'nun...

CHP'li belediyelerde adrese teslim ihalelerin altından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürü Koray Aslan çıktı. 'Becerikli Koray' belediyelerin özel kalem müdürlükleri ile sürekli temas halinde. Genel merkeze yakın iş insanları ile dirsek temasında bulunan Aslan irtibata geçtiği özel kalem müdürleri ile ihaleleri organize ediyor. İş takipçiliğinin parti içinde huzursuzluk yarattığı konuşuluyor.

Güncel / 02 Ocak 2021 Cumartesi 09:22
CHP’deki ihale skandalının altından Kemal Kılıçdaroğlu'nun...

CHP'li belediyelerde adrese teslim ihalelerin altından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürü Koray Aslan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan'la görüşüp, belediyenin açtığı ihalelerin CHP eski İstanbul milletvekili adayı Engin Ertaç'a verilmesi konusunda telkinde bulundu.

120 MİLYON LİRALIK İHALE

Ve sonrasında 120 milyon lira bedelli 330 araçlık, iki araç ihalesini 3 ay önce Ertaç kazandı. Hem itfaiye araçları hem de hizmet araçları ihalesini kazanan Ertaç, 3 aydan beri araçların büyük bölümünü teslim edemedi. Teslim ettiklerinin bazılarının ise sorunlu olduğu ortaya çıktı.

YOLSUZLUK ORTAYA ÇIKTI

Araç ihalesinde düşük kilometreli araçların kullanılması belirtilmiş. Ancak Ertaç'ın bazı araçları galeriden alıp, kilometresini düşürüp Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teslim ettiği ortaya çıktı. Belediye yetkililerinin yaptıkları araştırmada bazı araçların daha önce kendilerinde görev yaptığını ve kilometresinin normalde çok yüksek olduğunu belirterek iade ettiği de ortaya çıktı.

DEĞİŞTİRİP TEKRAR BELEDİYEYE VERDİ

Bu defa Ertaç'ın aracın plakasını değiştirip tekrar belediyeye verdiği, ancak araç sistemde kayıtlı olduğu için bu defa motor şase numarasından yolsuzluğun ortaya çıktığı öğrenildi. Ertaç'a şartnameye uymadığı gerekçesi ile ceza verildi. Ertaç'ın gecikme yaptığı her araç için 2 bin lira ceza ödemesi gerekiyor.

MERSİNLİLER CEVAP BEKLİYOR

Ertaç'a şimdiye kadar ne kadar ceza kesildiği merak konusu. Mersinliler, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den adrese teslim ihale konusunda cevap bekliyor.

MilletvekiliKemal KılıçdaroğluVahap Seçer

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