Masumlar Apartmanı'nda deprem! Başrol oyuncusu ayrıldı mı?

Yayına girdiği günden beri reyting listelerini altüst eden Masumlar Apartmanı dizisi dolu dizgin giderken sürpriz bir gelişme yaşandı.



Başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrıldığı iddia edildi. Herkes Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılıp ayrılmadığını araştırmaya başladı. Ortaya çıkan bilgi ise herkesi şaşkına çevirdi.



Masumlar Apartmanı'nın yayınlanan yeni bölüm fragmanında İnci'nin ortalarda gözükmemesi ve Han'ın onu aramasıyla ortaya çıkan yeni durum şüpheleri arttırdı. Bu bilgilerin ardından izleyici, 'Farah Zeynep Abdullah nerede?' ve 'Dizi final mi yapıyor?' sorularına cevap aramaya başladı.



Başarılı bir şekilde yayın hayatına devam eden Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosunda İnci karakterini oynayan Farah Zeynep Abdullah'ın bir anda ortadan kaybolması tüm dengeleri alt üst etti. Milyonlarca kişi bu haber karşısında tepkilerini ortaya koyarak, “Neden ayrıldı ki! İnsan bir açıklama yapar…”, “Yoksa Masumlar Apartmanı final mi yapacak? Başrol oyuncusunun ayrılması hayra alamet değil!” yorumlarında bulundu.



TRT1'in fenomen dizisi Masumlar Apartmanı'yla ilgili yapılan açıklamaların ardından dizinin başrol oyuncusu olan Farah Zeynep Abdullah'ın sağlık sorunlarından dolayı diziye kısa bir süre ara verdiği ortaya çıktı. Abdullah'ın birkaç gün sonra yeniden ekranlarda olacağı ortaya çıktı. Bu bilginin ardından dizinin izleyici kitlesi rahat bir nefes aldı. Masumlar Apartmanı yapım ekibi, yeni bölümünü İnci olmadan çekti.



2 hafta boyunca ekranlarda olmayacağı belirtilen Farah Zeynep Abdullah'ın eski sağlığına kavuştuğunda kadroda yer almaya devam edeceği açıklandı. 19. bölümle ekranlara yeniden gelecek olan başrol oyuncusunun yanı sıra dizinin final kararının olmadığı belirtildi.