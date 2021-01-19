ABD’de silahlı gruplar, Lobi Günü için sokaklara indi!

ABD'de Virginia eyaletine bağlı Richmond'da Proud Boys ve Boogaloo Bois'in üyeleri olan silahlı gruplar, Lobi Günü nedeni ile sokaklara indi.



SİLAH KULLANMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KAYBETMEK İSTEMİYORLAR

Silahlı gruplar, anayasanın 2'nci maddesinde yer alan 'silah kullanabilme özgürlüğünü kaybetmemek' için eyaletin Genel Kurul toplantısının başlangıcında Eyalet Meclis binasının yakınlarında toplandı.



Silahlı gruplar, her sene eyalette silahlanmaya yönelik kısıtlamaların getirilmesine engel olmak amacı ile sokağa inerek, meclis üyelerine buna karşı olduklarını göstermeye çalışıyor.



ÜLKEDEKİ GERGİNLİĞE RAĞMEN SOKAĞA ÇIKTILAR



Başkent Washington DC'de bulunan Kongre binasına 6 Ocak'ta ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin baskın düzenlenmesinin ardından tüm eyaletlerde meclis binaları koruma altına alındı. Silahlı grupların ülkede devam eden gerginliğe rağmen Virginia'da sokağa inmesi ise tepkilere neden oldu.



FBI, 6 OCAK BENZERİ OLAYLAR İÇİN UYARDI



Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ise geçtiğimiz günlerde, ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni öncesi 6 Ocak'takine benzer olayların diğer eyaletlerin meclis binalarında da yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.



KARA PANTER DE SOKAKLARDAYDI



Diğer taraftan, kendilerine 'Black Panthers' diyen ve siyahilerin haklarını savunan diğer grup ise ABD'de sivil haklar konusunda sembol bir isim olan siyahi Martin Luther King'i Anma Günü dolayısıyla Richmond'da silahlı gösteri düzenledi.



ABD'de son günlerde kutuplaşma zirve yapmışken bu gösterilerin yapılması endişelere yol açmıştı ancak sıkı güvenlik önemlerinin alındığı kentte herhangi bir olay yaşanmadı.



