Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan CHP'ye başörtüsü tepkisi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 'Başlayan aşılama programıyla birlikte artık pandemide bir dönüm noktasına geldik. İthal ettiğimiz aşıların yanında yerli aşı çalışmalarında da artık son viraja girdik. Orada da elde edeceğimiz başarılı neticelerle toplumumuzun tamamını aşılayıp bu sıkıntılı süreci Allah'ın izniyle arkamızda bırakacağız' dedi.



Varank 'Türkiye'nin yönü üretimdir, yatırımdır, istihdamdır. Önümüzdeki dönem Türkiye'ye yatırım yapanların çok daha fazla kazanacağı bir dönem olacak' şeklinde konuştu.



CHP'YE BAŞÖRTÜ TEPKİSİ

Öte yandan CHP'nin başörtü açıklamalarına tepki gösteren Varank, 'Bakınız kamuda çalışanlar 2013, hakim ve savcılar 2015, polisler 2016, askerler ise 2017 yılına kadar başörtüleriyle görev yapamıyordu. Kaç sene, 4 sene önce. Tayyip Erdoğan diye bir yiğit çıktı, bu ayrımcılıkların hepsini bitirdi. İşte bugün yanlarına başörtülü kadınları alıp onlara adeta 'vitrin mankeni' muamelesi yapanlara rağmen bu sorunu çözdü' ifadelerini kullandı.



KILIÇDAROĞLU YALANLARINA DEVAM EDİYOR!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise geçtiğimiz günlerde başörtüsü üzerinden yalanlarına devam etti.



İBB'nin organize ettiği ve muhafazakar çevreden isimlerin yer aldığı bir grupla online toplantıya katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Onlara, 'Siz kendinize muhafazakar diyorsunuz ama yanılıyorsunuz. Asıl muhafazakar olan CHP, çünkü değişime direniyor' diyorum. Bir eleştiri varsa o eleştiriye kaynak olan bir uygulama veya bir söz vardır. Bu eleştiriye karşılık önce CHP'nin oturup kendine bakması lazım. Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir. Bunu partinin genel başkanı olarak söylüyorum. Değişimin temel felsefesi de toplumun her kesimini kucaklamaktır. Eğer siyaset yapıyorsanız toplumun bir kesimini dışlayarak, ötekileştirerek siyaset yapamazsınız.' dedi.



'BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINI BEN KALDIRDIM'

Yusuf Ziya Özcan'ın YÖK Başkanı olduğu dönemde kendisini aradığını ve üniversitelere türbanlı öğrencilerin alınmamasının doğru olmadığını söylediğini aktaran Kılıçdaroğlu, bunun üzerine Özcan'ın 'Madem CHP de böyle düşünüyor o zaman biz bu yasağı kaldırırız.' dediğini belirtti.