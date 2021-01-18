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O ülkeden flaş Türkiye açıklaması: 'İlişkileri güçlendirmeliyiz!'

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek istediklerini ifade etti. Büyükelçilere seslenen Sanchez, "Avrupa Birliği'nin (AB) stratejik ortağı olan ve tam üyelik süreci devam eden, NATO üyesi Türkiye ile ilişkileri güçlendirmeliyiz." şeklinde konuştu.

Dünya / 18 Ocak 2021 Pazartesi 18:58
O ülkeden flaş Türkiye açıklaması: 'İlişkileri güçlendirmeliyiz!'

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek istediklerini ifade etti.

Sanchez, 6. Büyükelçiler Konferansı'nda Madrid'de konuştu.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMELİYİZ"

Türkiye ile yapılması planlanan ikili zirveye önem verdiklerini ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile de bu konuda konuştuğunu söyleyen Sanchez, "Avrupa Birliği'nin (AB) stratejik ortağı olan ve tam üyelik süreci devam eden, NATO üyesi Türkiye ile ilişkileri güçlendirmeliyiz." diye konuştu.

Sanchez, İspanya'nın AB'deki ortaklarıyla (Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi) dayanışmasını bırakmadan, Türkiye ile yapıcı bir diyalog kurulmasına destek verdiğini yineledi.

TÜRKİYE'DE ZİRVE

İspanya ile Türkiye arasında söz konusu hükümetler arası zirve hazırlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 8 Ocak'ta Madrid'de İspanyol mevkidaşı Arancha Gonzalez Laya ile görüşmesinde gündeme gelmiş ve 2021'in ikinci yarısında bu zirvenin Türkiye'de yapılacağı açıklanmıştı.

İspanya Başbakanı, büyükelçilere hitaben yaptığı konuşmada, bu yıl bazı Afrika ülkelerini, Çin ve Hindistan'ı da ziyaret etmeyi planladığını, Romanya, Polonya, Fas ve Tunus ile de ikili zirveler yapılacağını söyledi.

Sanchez ayrıca ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e "sürdürülebilir ve daha kapsayıcı bir küresel yönetim için birlikte çalışma temennisiyle güçlü destek verdiğini" ifade etti.

HindistanPolonyaMevlüt ÇavuşoğluİspanyaRecep Tayyip Erdoğan

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