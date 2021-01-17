Mehmetçiğe 'Militan' diyen CHP'li Engin Altay'a Hüseyin Gülerce'den sert yanıt!

Gazeteci-Yazar Hüseyin Gülerce, Beyaz TV'de her Pazar canlı olarak yayınlanan ve sunuculuğunu Türker Akıncı'nın yaptığı 'Ortak Akıl' programında Türkiye’yi etkisi altına alan olaylar, dünya gündeminden başlıklar ve son dönemde yaşanan gelişmeleri yorumladı. Gülerce, vatan için can verenlere ‘Militan’ diyen CHP’li Engin Altay’a sert çıktı "Militan" sensin dedi.