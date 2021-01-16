Osman Gökçek: 'Boğaziçi'ndeki eylemlerin perde arkasını açıkladığım için hedef gösterildim!'

Beyaz TV'nin sevilen programı Sürmanşet yine gündeme bomba gibi düştü. Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, programda gündemdeki konuları değerlendirdi.



HDP VE TERÖR HESAPLARI TARAFINDAN HEDEF GÖSTERİLDİM!



Gökçek, geçtiğimiz haftalarda yine Beyaz TV'de yayınlanan Son Söz programında Boğaziçi eylemlerindeki terör örgütü bağlantılarını açıkladığı için HDP Gençlik Kolları ve terör örgütleri tarafından hedef gösterildiğini söyledi.



Gökçek, 'Bu belgeleri açıkladığım için HDP Gençlik Kolları ve Terör örgütü sosyal medya hesapları tarafından hedef gösterildim. Benim hiç bir çekincem yok. Bana böyle bir belge yine gelirse yine yayınlarım' ifadelerini kullandı.



Öte yandan Gökçek, Canan Kaftancıoğlu'nun olaylarda yer almasını örnek verdi ve CHP'nin bu tarz olayları destekleyerek, ülkede anarşi yaratmak istediğini de söyledi.



İşte o sözler:



