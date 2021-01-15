CHP'lilerin de olduğu 'jigolo çetesi'nden dev vurgun! FETÖ tuzağıyla defalarca dolandırdılar

İçlerinde CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nde çalışan 2 kişinin de olduğu jigolo çetesinden dev vurgun. Dijital ortam üzerinden verdikleri jigolo ilanlarıyla 9 milyon liralık vurgun yapan 91 kişilik çete üyeleri FETÖ tuzağı uygulayarak kandırdıkları kişileri defalarca dolandırdılar.



İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün geçen yıl temmuzda gerçekleştirdiği operasyona ilişkin soruşturma tamamlandı.



İki çete üyesinin CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nde çalıştıkları ortaya çıktı. Kamu görevlisi H.Ç. ve L.S.'nin belediye spor kompleksinde çalıştığı, arta kalan zamanlarda sözde jigolo çağrı merkezinde görev yaptığı ortaya çıktı.



LÜKS YAŞAM SÜRÜYORLARDI

75 şüphelinin tutuklandığı dev operasyonla ilgili İstanbul Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Cem Üstündağ'ın hazırladığı iddianamede 32 mağdur yer aldı. 91 şüpheli hakkında, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarından dava açıldı.



Çağatay Ö.'nün liderliğinde kurulan suç örgütünün, kazandıkları milyonlarca lirayla lüks bir yaşam sürdüklerine yer verilen iddianamede çetenin dolandırıcılık yöntemleri de aktarıldı.



JİGOLO ARANIYOR İLANI VERDİLER



İnternette arkadaşlık sitesi kuran bir şebeke, 'Jigolo aranıyor' ilanı verdi. Arayan kişilere ilk aşamada üyelik hesabı açıldı. Sonra çetenin kadın üyeleri devreye girdi. Zengin iş insanı kılığında arayan kadınlar, şebekenin kurduğu 11 ayrı çağrı merkezi üzerinden telekonferans sistemiyle görüşüp müşteri olduklarını söyledi.



GOLD ÜYELİK ADIYLA VURGUNA BAŞLADILAR



Sözde müşteri ile jigolo görüşürken araya giren çağrı merkezi yetkilisi, 'Daha fazla görüşmek için üyelik standardınız yeterli değil. VIP veya gold üyeliğe geçmelisiniz' diyerek uyarıda bulundu. Tuzağa düşen yüzlerce kişi, 5'er bin lira vererek gold paket satın aldı.



Satın alma sırasında, jigolo olacak kişiden, 'Zengin kadınlardan gelecek paraları hesabınıza yatırmamız için bilgilerinize ihtiyacımız var' denilerek, kimlik ve banka bilgileri istendi. Kişilerin bilgilerini alan çete üyeleri ikinci planı devreye soktu.



FETÖ TUZAĞIYLA YENİDEN DOLANDIRDILAR



Şebeke üyeleri 5'er bin liralarını çarptıkları kişileri tekrar arayıp 'Hesabınızdan FETÖ'ye para aktarılmış' diyerek kendilerini polis ve savcı gibi tanıttı. 'Size yardım edeceğiz' yalanıyla aynı hesaba para yatırılmasını sağladı. Böylece milyonlarca liralık vurgun yapıldı. Artan mağduriyetler sonrası şikâyetler üzerine polis 6 ay boyunca fiziki ve teknik takip yaptı. Sonrasında ise operasyonun düğmesine basıldı.



CHP'Lİ BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ'NDE ÇALIŞAN 2 KİŞİ DE VAR



Beylikdüzü Belediyesi çalışanlarından L.S., pazarlamacı olduğunu bu nedenle diğer personel H.Ç. ile irtibatı bulunduğunu, böylece dosyaya giren ses kaydı tapelerinin oluştuğunu savunurken, H.Ç. ise jigololarla konuştuğu tapelerin yanlış anlaşıldığını, tek derdinin operasyonda yakalananların arkadaş çevresini kullanmak olduğunu ve bu sayede jigololara ayda 5-6 adet araç sattığını iddia etti. Öte yandan çete lideri Çağatay Ö. ile çete yöneticileri Mehmet Alil K., Ersel Ş., Muhammet Can B.'nin faaliyetlerine de iddianamede yer verildi. Muhammet Can B.'den MİT personeli olarak düzenlenmiş kimlik fotoğrafı ele geçirildiği de ifade edildi. İddianame, Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.



AHLAKSIZLIĞIN ARKASINDAN TORPİL DE ÇIKTI

Jigolo çetesinin üyesi Hüseyin Ç.'nin CHP Meclis üyesi Hasan Ç.'nin yeğeni olduğu öğrenildi.



Meclis üyesinin yeğeninin hem belediyede görev alması hem de jigolo çetesinin üyesi olması CHP'deki kirli ilişkiler yumağını bir kez daha gün yüzüne çıkardı.



NİKAHLARINI İMAMOĞLU KIYDI!



Skandal olay ile ilgili ortaya çıkan bir başka detay ise pes dedirtti.



CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Beylikdüzü Belediyesi Meclis üyesi Hasan Ç.'nin yeğeni ve aynı zamanda jigolo çetesinin üyesi olan Hüseyin Ç.'nin nikahını kıydığı öğrenildi.



İmamoğlu'nun düğüne katıldığı fotoğraflar da ortaya çıktı.