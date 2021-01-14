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Yarın son gün aman dikkat! İstanbulkart HES kodu eşleştirme nasıl yapılır?

Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü İstanbul’da toplu ulaşımda kullanılan İstanbulkartlara HES zorunluluğu getirildi. Söz konusu karara göre vatandaşlar İstanbulkartlarını 15 Ocak tarihine kadar HES koduyla eşleştirmeleri gerekiyor. Peki İstanbulkart HES kodu eşleştirme nasıl yapılır?

Güncel / 14 Ocak 2021 Perşembe 20:32
Yarın son gün aman dikkat! İstanbulkart HES kodu eşleştirme nasıl yapılır?

Avcılar'da da İstanbul Kart Dolum Merkezi önünde de günlerdir uzun kuyruklar oluştu. Eşlemeyi, internet üzerinden yapamadıklarını söyleyen bazı vatandaşlar, soğuk havada saatlerce sıra beklemekten yakındı. Bazı vatandaşlar ise ise gişede yalnızca 2 kişi çalıştığı için sıranın yavaş ilerlediğini, sayının artması gerektiğini söylediler.

ERKEN SAATLERDE GELDİLER

2 saat kuyrukta beklediğini söyleyen Fatma Kara, "İnternetten yapılmıyor. Olmuyor yani. Kaç defa denedim uymuyor bir türlü. Hata veriyor. Belki benimki eski olduğu içindir bilemiyorum. Bu soğukta bekliyoruz.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Belki bizim iyiliğimiz için yapılan bir şey ama bu sefer de farklı oldu işte. Hepimiz hastalanacağız. Belli yaş üzerinde insanlarız sonuçta" diye konuştu. Bir başka vatandaş ise, "1 saat oldu hala sıra gelmedi. Kuyruk uzun. Yaşlılar çok fazla var. Perişan oluyorlar. Gişede 1 kişi çalışıyor. 1 kişi çalıştıkları için hiç yürümüyor" dedi.

SOSYAL MESAFEYE UYULMADI

Hatice Kırklı ise, "2 saat oldu kuyruktayım. Ayaklarımız üşüdü artık. Hava çok soğuk. HES kodunu eşleyeceğim son günmüş. Ben internetten yapılabildiğini bilmiyordum. Bilseydim gelip burada saatlerce beklemezdim. Bilemedik yani. Mecbur bekliyoruz" diye konuştu. Kadıköy'de de İstanbulkart başvuru noktalarında yoğunlukluklar yaşandı. Yağmur altında bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Kuyrukta uzun süredir beklediğini söyleyen Ayşe Durmaz "Madem böyle bir şey yaptılar daha kolay bir yöntem bulabilirlerdi. Mecbur bekliyorum yoksa toplu taşımayı kullanamayacağız" diye konuştu.

Sırada bekleyen Bülent Turan da "İstanbul'a yakışmayan bir sıra bu.Yağmurun altında bu kadar insanı bekletmenin bir manası yok..2-3 tane çalışan koysalar bu kadar kuyruk olmaz" diye konuştu.

İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRMESİ NASIL YAPILIR?

HES Kodu ile ilgili İBB tarafından yapılan açıklama şu şekilde: "Toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu başlıyor! HES kodu ile eşleştirilmemiş istanbulkartlar 15 Ocak'tan itibaren toplu taşımada kullanılamayacak. İstanbulkart'ınızla HES kodunuzu eşleştirin; yolda, durakta kalmayın. HES kodu işlemlerinizi 'https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/' linkinden yapabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz."

Bülent Turan

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