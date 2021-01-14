USD (Alış - Satış) : 7,39 - 7,40 EURO (Alış - Satış) : 8,98 - 9,00

CHP’li İBB’ye tepkiler dinmiyor! Verilen sözler tutulmadı

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi sakinleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mahallede yapacağı kentsel dönüşüm projesinde, verilen sözlerin tutulmadığı iddiasında. Saraçhane'deki İBB Binası önünde basın açıklaması yapan mahalleli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslendi.

Güncel / 14 Ocak 2021 Perşembe 15:26
CHP’li İBB’ye tepkiler dinmiyor! Verilen sözler tutulmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne seslendiler. Mahallelerindeki kentsel dönüşüm için verilen sözlerin tutulmadığını öne sürdüler.

Gündemleri, Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümdü. İddialarına göre o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu, kentsel dönüşümde daire başına en fazla yüzde 20 kesinti sözü verdi. Ancak o kesinti yüzde 65'lere kadar çıktı.

Saraçhane'deki İBB Binası önünde basın açıklaması yapan bir grup mahallelinin tek derdi metrekare kesintisi değildi. Kentsel dönüşüm bahanesiyle doğalgaz, su ve elektrik gibi hizmetlerinin de kesilmek istendiğini söylediler.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

ALLAH NEREDEDİR?

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı