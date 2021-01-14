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AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul'un Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde sulu kar yağışı etkili oluyor. Afet Koordinasyon Merkezi'nden son dakika uyarısı geldi.

Güncel / 14 Ocak 2021 Perşembe 16:03
AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul'da birkaç gündür devam yağışlı hava, bazı bölgelerde sulu kar şeklinde devam ediyor.

Kartal'ın yüksek kesimleri ve Aydos Ormanları'nda yer yer kar yağışı etkili olurken, Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz ve Sancaktepe'nin yüksek kesimlerinde hafif sulu kar yağışı görülüyor.

Kentin Avrupa Yakası'ndaki Bakırköy, Zeytinburnu ve Bahçelievler'de de hafif şiddette yağmur etkili oluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekiplerinin de olası kar yağışına karşı ana yollarda kar küreme ve tuzlama araçlarıyla önlem aldığı görüldü.

AKOM'dan son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) verilerine göre, perşembe akşam saatlerinden itibaren Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'ne giriş yapacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle perşembe gecesi görülecek yağışların karla karışık yağmur; cuma sabah saatlerinden itibaren ise kent genelinde kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

AKOM'dan yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Cumartesi günü aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışının pazar ve pazartesi günleri kuzeyli yönlerden esen rüzgârın kuvvetlenmesiyle beraber, özellikle Marmara ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde deniz etkisiyle birlikte kar yoğunluğunun artabileceği tahmin ediliyor."


AKOM verilerine göre, sıcaklıkların 0°C’lerin altına inmesiyle buzlanma ve don hadiselerinin yaşanabileceği hatırlatılmasında bulunulurken, kar yağışının çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edebileceği bilgisine yer verildi. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 22 Ocak’a kadar mevsim normalleri civarı ile çoğunlukla 3-7°C altında, 23-30 Ocak tarihleri arasında mevsim normalleri civarında seyretmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada,"İstanbul Büyükşehir Belediyesi kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında bu yıl bin 351 araç- iş makinesi ve 7 bin 31 personel görev yapacak. Kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul’da 4 bin 23 km’lik sorumlu yol ağında, 434 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı hazır bekletilecek ve müdahale çalışmalarını yürütecek" denildi.

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