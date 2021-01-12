MHP'den flaş HDP hamlesi! Yargıtay kapatma davası açmazsa...

Dün MHP lideri Devlet Bahçeli, dikkat çeken bir açıklama yaptı. HDP'nin kapatılmasın ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görevini yapmalı gerektiğini hatırlatarak gereği yapılmazsa MHP'nin harekete geçeceğini söyledi.



MHP'DE SON DURUM



MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız bir televizyon kanalında açıklama yaptı, MHP, 3 bin sayfalık 'Kobani' iddianamesi incelemeye aldı. Daha önce HDP yöneticileri hakkında açılan iddianameler hem de verilmiş hükümler incelmeye alındı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, başkalığında çalışmalar yapılıyor.



Yıldız, 'MHP Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'yi kapattırma davasını açmasını beklemektedir. Genel başkanımızın buyurduğu gibi gecikme olursa MHP hazırlıklarını tamamlamıştır. Genel başkanımız talimat verdiği an dava acıkacaktır' dedi.



MHP önce Yargıtay açıklamalarını bekleyecek daha sonra bu adım gelmezse HDP'nin kapatılması için yargılaya başvuru yapacak.



HDP'den de açıklama geldi. Bahçeli, 'yargı üzerinde baskı kurmaktadır' dedi.



BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?



Devlet Bahçeli Twitter hesabı üzerinden şu ifadeleri kullanmıştı:



Bu kervan böyle gitmemelidir. Adalet ve hukuk mutlak surette devreye girmeli, HDP'nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır. Yani demem odur ki, HDP'yi Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır. Anlaşıldığı üzere, 2021 reform yılı olacaktır. Bizim de arayış ve özlemimiz budur. Hukuktan ekonomiye, daha doğrusu hayatın her alanında 2023 vizyonuna muvafık ve müzahir bir reform seferberliğine sonuna kadar destek olacağımızın güvence ve sözünü açık çek olarak veriyoruz.







