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MHP'den flaş HDP hamlesi! Yargıtay kapatma davası açmazsa...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün yaptığı konuşmada HDP’nin kapatılması için Yargıtay’ın gereğini yapması çağrısında bulunmuştu. Bahçeli’nin açıklamalarının ardından bir televizyon programına katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Siyasi Partiler Kanunu’nun 100. Maddesini hatırlatarak, Yargıtay görevini yapmazsa Cumhuriyet Başsavcılığı’na HDP’nin kapatılması için başvuru yapacaklarını açıkladı.

Güncel / 12 Ocak 2021 Salı 15:07
MHP'den flaş HDP hamlesi! Yargıtay kapatma davası açmazsa...

Dün MHP lideri Devlet Bahçeli, dikkat çeken bir açıklama yaptı. HDP'nin kapatılmasın ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görevini yapmalı gerektiğini hatırlatarak gereği yapılmazsa MHP'nin harekete geçeceğini söyledi.

MHP'DE SON DURUM

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız bir televizyon kanalında açıklama yaptı, MHP, 3 bin sayfalık 'Kobani' iddianamesi incelemeye aldı. Daha önce HDP yöneticileri hakkında açılan iddianameler hem de verilmiş hükümler incelmeye alındı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, başkalığında çalışmalar yapılıyor.

Yıldız, 'MHP Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'yi kapattırma davasını açmasını beklemektedir. Genel başkanımızın buyurduğu gibi gecikme olursa MHP hazırlıklarını tamamlamıştır. Genel başkanımız talimat verdiği an dava acıkacaktır' dedi.

MHP önce Yargıtay açıklamalarını bekleyecek daha sonra bu adım gelmezse HDP'nin kapatılması için yargılaya başvuru yapacak.

HDP'den de açıklama geldi. Bahçeli, 'yargı üzerinde baskı kurmaktadır' dedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Devlet Bahçeli Twitter hesabı üzerinden şu ifadeleri kullanmıştı:

Bu kervan böyle gitmemelidir. Adalet ve hukuk mutlak surette devreye girmeli, HDP'nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır. Yani demem odur ki, HDP'yi Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır. Anlaşıldığı üzere, 2021 reform yılı olacaktır. Bizim de arayış ve özlemimiz budur. Hukuktan ekonomiye, daha doğrusu hayatın her alanında 2023 vizyonuna muvafık ve müzahir bir reform seferberliğine sonuna kadar destek olacağımızın güvence ve sözünü açık çek olarak veriyoruz.



Devlet Bahçeli

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