Kemal Kılıçdaroğlu, 'sözde' ifadesinin arkasında durdu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği 'sözde cumhurbaşkanı' ifadeleriyle ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu 'Seçim kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz. Seçilmiş olabilirsin. Yemin etmen gerekiyor. Bu ülkeye demokrasiyi biz getirdik' diye konuştu.