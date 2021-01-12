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Kemal Kılıçdaroğlu, 'sözde' ifadesinin arkasında durdu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği 'sözde cumhurbaşkanı' ifadeleriyle ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu 'Seçim kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz. Seçilmiş olabilirsin. Yemin etmen gerekiyor. Bu ülkeye demokrasiyi biz getirdik' diye konuştu.

Güncel / 12 Ocak 2021 Salı 12:50
Kemal Kılıçdaroğlu, 'sözde' ifadesinin arkasında durdu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısında kameralar karşısına geçti.

Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde yine Cumhurbaşkanlığı makamı vardı.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez halkın oylarıyla Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretlerine devam eden Kemal Kılıçdaroğlu, 'sözde' demeye devam edeceğini söyledi.

'SÖZDE DEMEYE DEVAM EDECEĞİM'

Kemal Kılıçdaroğlu, 'Sözde Cumhurbaşkanı dedim diye çok alınmış.Milleti yoksulluğa mahkum ettiği için 'sözde' dedim. Milleti açlığa mahkum eden sensin kardeşim. O nedenle ben sana sözde cumhurbaşkanı diyorum ve söylemeye devam ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 26 milyon 330 bin 823 oy olarak seçimlerden zaferle ayrılmıştı.

AK Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ifadelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren seçmenlere yönelik de hakaret olarak nitelendiriyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ise AK Parti yönetimine ve AK Parti'ye oy veren herkese hakaret etmeye devam ediyor.

Ak PartiKemal KılıçdaroğluRecep Tayyip Erdoğan

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