Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan deprem açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da meydana gelen 4.5 şiddettindeki depremin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamasında: "Bu akşam Ankara’nın Kalecik ilçesinde yaşanan 4.5 büyüklüğündeki deprem sebebiyle herhangi bir can ya da mal kaybı olmamıştır. Geçmiş olsun Ankara." ifadelerini kullandı.