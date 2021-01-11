Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan deprem açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da meydana gelen 4.5 şiddettindeki depremin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamasında: "Bu akşam Ankara’nın Kalecik ilçesinde yaşanan 4.5 büyüklüğündeki deprem sebebiyle herhangi bir can ya da mal kaybı olmamıştır. Geçmiş olsun Ankara." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da meydana gelen 4.5 şiddettindeki depremin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamasında: "Bu akşam Ankara’nın Kalecik ilçesinde yaşanan 4.5 büyüklüğündeki deprem sebebiyle herhangi bir can ya da mal kaybı olmamıştır. Geçmiş olsun Ankara." ifadelerini kullandı.