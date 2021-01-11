Konu CHP olunca Mimarlar Odası sessizliğine büründü!

Ayasgfya'nın ibadete açılması karşısında hazımsızlığını gizleyemeyen Mimarlar Odası, söz konusu CHP'nin restorasyonu olunca çıtını çıkartamadı.



Takvim'in özel haberine göre; CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan tarafından yapılan ve İstanbul'un simge yapılarından kabul edilen Üsküdar'daki Şemsi Paşa Camii ile ilgili başlattığı skandal çalışma birçok kesim tarafından tepkiyle karşılandı.



CHP YÖNETİMİ ATA YADİGARINI ÖNEMSEMİYOR



Caminin tarihi ve kültürel dokusuna zarar verilerek çelik platformdan yol inşa edilmesi, CHP yönetimindeki İBB'nin ata yadigarı kültürel mirası umursamadığını da bir kez daha gözler önüne serdi.



YALI CAMİ OLMA ÖZELLİĞİNİ KAYBEDECEK



Mimar Sinan tarafından yapılan tarihi Şemsi Paşa Camii, denize olan kıyısından ötürü 'yalı camii' özelliğini taşıyordu. Ancak yürütülen skandal çalışmanın ardından deniz tarafına kurulan çelik platform ile birlikte yalı olma özelliğini yitirecek.



KÜLTÜR BAKANLIĞI DEVREYE GİRSİN



Sabah Gazetesi yazarı Erhan Afyoncu, Şemsi Paşa Camii'nde yürütülen skandal çalışmaya köşe yazısında yer verdi. CHP'li İBB'nin bu çalışmayı sonlandırmaması durumunda Kültür Bakanlığı yetkililerinin olaya el atması gerektiğinin altını çizen Afyoncu, "Kültürel eserleri muhafaza etmekle görevli olan '6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu' caminin orijinalliğini ve siluetini bozacak bu projeye nasıl izin verir? Mimar Sinan, caminin önüne yol yapmayı düşünemeyecek derecede öngörüsüz ve yeteneksiz bir mimar mıydı? Mimarîye ileri derecedeki hakimiyeti ile denizin üzerine yaya yolu yapmayı düşünemez miydi? Büyükşehir Belediyesi ecdadın en önemli eserlerinden birine niçin saygı göstermiyor?" diyerek tepkisini dile getirdi.



NİYE SES ÇIKARMIYORLAR?



Mimarlar Odası'nın sessizliğini de eleştiren Erhan Afyoncu, "Yol yapımına daha önce karşı çıkan Mimarlar Odası şimdi niçin ses çıkarmıyor?" ifadelerini kullandı.



KONU CHP OLUNCA MİMARLAR ODASI ÖLÜM SESSİZLİĞİNE BÜRÜNÜYOR



CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Üsküdar'daki Şemsi Paşa Camii'nde yürüttüğü skandal çalışmaya Mimarlar Odası'nın sessiz kalması tepkilere yol açtı. Caminin tarihi dokusunun bozulmasına göz yuman Mimar Odası, konu CHP olunca adeta ölüm sessizliğine büründü!



İKİYÜZLÜ TUTUM



Türkiye'ye çağ atlatan projeleri sırf AK Parti hükümeti yaptı diye hepsinin karşısında duran Mimarlar Odası'nın CHP'li İBB'nin kültür cinayetine göz yumması ikiyüzlü tutumlarını bir kez daha gözler önüne serdi.



MİMARLAR ODASI'NIN AYASOFYA HAZIMSIZLIĞI



Kanal İstanbul projesinden, yeni AKM projesine çeşitli asılsız iddialarla algı yapan ve projelerin ilerleyişine taş koymaya çalışan Mimarlar Odası, Ayasofya Camii'nin açılışında da hazımsızlığını göstermişti. Ayasofya'nın ibadete açılmasına karşı olduklarını ve bu durumdan memnun olmadıklarını açıklamışlardı.