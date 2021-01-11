CHP'li Ali Mahir Başarır bu kez de yatırımları hedef aldı!

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesbaı üzerinden paylaştığı video ile hükümete enerji yatırımlarını durdurun çağrısı yaptı. Gerekçe olaraksa tehlikeli olduğunu öne sürdü.



Oysa dünyanın en güçlü ülkelerinin birincil enerji kaynağı nükleer santraller. Başarır daha önce de Akdeniz'deki petrol arama çalışmalarından vazgeçin çağrısını yapmış ilerleyen süreçte "Türk ordusu satılmıştır" açıklamasını yaparak tüm tepkileri üzerine çekmişti.



"50 MİLYON DOLARA SATILMIŞ"



CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Tank-palet fabrikasında Katar'ın ortaklığına ilişkin anlaşmayı gündeme getirirken Türk ordusuna hakaret eden sözler sarf etti. Başarır,''Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…' dedi.



