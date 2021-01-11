Ankara depremi sırasında çıkan ses tüyler ürpertti

Ankara'da dün gece meydana gelen deprem sırasında çıkan ses tüyler ürpertti. Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem ile yer altında çıkan ses kaydedildi. Son dakika gelen ses kayıtları ise böyle duyuldu...
Ankara'nın Kalecik ilçesinde dün saat 22.53'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin yer altındaki sesi kaydedildi. Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü araştırma görevlisi Livaoğlu, depremin Çankırı istasyonundaki kaydı üzerinde çalışma yaptı.
Yapılan çalışma ile depremin sinyali ses kaydına dönüştürüldü.