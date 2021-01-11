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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Ankara Depremi’nin sesi kaydedildi

- Ankara Depremi’nin sesi kaydedildi

-Ses kaydının yer aldığı sinyal görüntüsü

Deprem Ses Kaydı 

-Görüntü, tünelde "Ankara Depreminin ses kaydı" kodu ile geçiliyor.

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem ile yer altında çıkan ses kaydedildi. Ankara’nın Kalecik ilçesinde dün saat 22.53’te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin yer altındaki sesi kaydedildi. Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü araştırma görevlisi Livaoğlu, depremin Çankırı istasyonundaki kaydı üzerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışma ile depremin sinyali ses kaydına dönüştürüldü. (MK-
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