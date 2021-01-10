SİHA'lardan sonra dünyanın yeni gözdesi olacak!

Yerli ve milli üretimde hızlı bir çıkış yakalayan Türkiye, İHA/SİHA'lar ile dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi de ilk uçan araba CEZERİ için çalışmalar devam ediyor. İlk testleri başarıyla geçen ve özellikleriyle hayran bırakan CEZERİ hakkında yeni bir açıklama yapıldı.



'GELECEĞİ TASARLAMAK'



BAYKAR, dünyanın da yakından takip ettiği Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri hakkında paylaşımda bulundu.



BAYKAR'ın resmi Twitter hesabından, 'Geçmişten ilham alarak geleceği tasarlamak... Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ, gençlerimize örnek olacak ve gelecekte daha iyilerini geliştirmelerine vesile olacak!' açıklamasında bulunuldu.







CEZERİ İLK UÇUŞUNU TAMAMLADI



BAYKAR firması tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı. Türk mühendislerinin tasarlayıp ürettiği, 230 kg'lık ön prototip uçuş testlerinde halatsız şekilde 10 metre yükseldi.



CEZERİ NE ZAMAN SAHADA OLACAK?



Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yaklaşık 1,5 yıl önce hayal ederek ve bir çizimle başladıkları Cezeri Uçan Araba'nın, ilk uçuşunu yaparak gerçeğe dönüştüğünü belirtti.



Bayraktar, 'Önümüzdeki süreçte daha gelişmiş prototiplerini yapacağız. İnsanlı uçuşlar gerçekleştireceğiz. Ancak Cezeri Uçan Araba'nın yollara inmesi tahminen bir 10-15 yılı bulacak. Muhtemelen 3-4 yıla rekreasyonel olarak arazi araçları ATV'ler gibi kırsal alanda kullanıma şahit olabiliriz. Akıllı otomobillerden sonra otomotiv teknolojisindeki devrim uçan arabalar olacak. Bu açıdan baktığımızda bugünün değil yarının yarışlarına hazırlanıyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi seferberliği ile gençlerimize her alanda özgüven ve motivasyon kazandırmak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor' ifadelerini kullanmıştı.



CEZERİ'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ



Seyir hızı: 100 km/s



Azami uçuş irtifası: 2000 m



Hava kalma süresi: ~ 1 saat



Menzil: 70-80 km



Bataryaların tam dolumu için gereken süre: 1 saat



Ölçüler (en X boy X yükseklik): 3730 x 4070 x 1870 mm



Kalkış / iniş: Dikey kalkış-iniş



Azami Kalkış Ağırlığı: 241 kg



Motor tipi: 8x BLCD



CEZERİ'NİN TEKNİK KABİLİYETLERİ



Elektrik tahrikli pervaneler; her bir motor kolunda 2 adet ters dönüşlü pervane



Lityum-iyon batarya paketi



Üç yedekli tam otonom uçuş kontrol sistemi



Karbon fiber yapısal; hafif ve dayanıklı kabin ve motor kolları konstrüksiyonları



Sabit hatveli pervaneler



Kentsel hava taşımacılığına uygun yolcu ve kargo kabinleri



Yapay zekâ bilgisayarı destekli uçuş sistemi



KULLANIM ALANLARI VE FAYDALARI

Şehir içi ulaşımda trafik sıkışıklığı azaltılabilir



Trafikte geçirilen zaman en aza indirilebilir



Ulaşım kaynaklı hava kirliliği azaltılabilir



Trafik kazaları azaltılabilir



Daha hızlı ve etkin bir kargo taşımacılığı hizmeti sağlayabilir



Sağlık kurumlarının acil ihtiyaçlarına (kan, organ taşımacılığı vb.) hızlı şekilde cevap verebilir



Yüksek riskli savaş bölgelerine ikmal amaçlı kullanılabilir



CEZERİ'NİN GENEL ÖZELLİKLERİ



Araç minimum teknik bilgi ve havacılık bilgisi ile uçurulabilecek şekilde tasarlanmaktadır.



Uçan Araba 8 adet BLDC motor ve pervane çiftinden oluşan, üstten pervaneli, tek koltuklu, döner kanatlı bir hava aracıdır.



Araç gücünü şarj edilebilir bataryalardan sağlamaktadır ve %100 elektrik ile çalışmaktadır.



Araç kumanda kolu, irtifa kontrol kolu, dokunmatik komuta ekranı, iki adet fiziksel buton (Acil İn, Dur) ve iki adet anahtar (Motor Bataryası Anahtarı, Aviyonik Sistem Anahtarı) aracılığı ile kontrol edilmektedir.