Kıdem tazminatında flaş değişiklik!

Ocak tarihinde açıklanan 2020 yılı enflasyon rakamı emekliler ve memurların maaş zamlarını belirlerken işçiler için de kıdem tazminatı tavanını yükseltti.



Memur maaş kat sayısının artması ile birlikte kıdem tazminatı tavanı da yükseldi. Bu yıl işten ayrılanlara ödenecek rakam 7 bin 117 TL'den 7 bin 638 liraya çıktı. 10 yıl çalışan bir işçinin kazancı 5 bin lirayı geçti.



2020 yılında 7.117,17 TL olan kıdem tazminatı tavanı 2021 yılının ilk 6 ayı için 7 bin 638 lira 86 kuruşa yükselmiş oldu. 30 Hazirana kadar işçiler için tazminatta bu rakam esas alınacak.



Kıdem tazminatı almak için son iş yerinde kesintisiz en az 1 yıl çalışmış olmak gerekiyor.



Kıdem tazminatı alabilmek için istifa etmemek gerekiyor.



Askere gidecek olan erkek çalışanlar son 1 yıldır aynı işyerinde olmak şartıyla tazminat alabiliyor.



Emekliliği gelen çalışanlar emeklilik için ayrılarak tazminat alabiliyor. 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar 15 yıl 3600 günü doldurmuş olduklarına dair yazı alarak tazminatlarıyla ayrılabiliyor.



Kıdem tazminatı son brüt maaş üzerinden hesaplanarak ödeme yapılıyor. Her yıl için bir brüt maaş olmak üzere çalışılan süre kadar hesaplama yapılıp ödeniyor. Kıdem tazminatından damga vergisinden başka kesinti yapılamazken, taksit ya da ödeme erteleme de olmuyor.







