USD (Alış - Satış) : 7,35 - 7,36 EURO (Alış - Satış) : 9,00 - 9,01

ABD'nin Chicago kentinde silahlı saldırı! Vurulan 7 kişiden 5'i hayatını kaybetti

ABD'nin Chicago kentinde silahlı bir saldırganın, aynı gün içinde farklı semtlerde 7 kişiyi vurduğu, 5 mağdurun yaşamını yitirdiği bildirildi. Chicago polisinin etkisiz hale getirdiği saldırganın suç dosyasının kabarık olduğu belirtildi

Dünya / 10 Ocak 2021 Pazar 20:15
ABD'nin Chicago kentinde silahlı saldırı! Vurulan 7 kişiden 5'i hayatını kaybetti

Chicago polisinin açıkladığı bilgilere göre, isminin Jason Nightengale olduğu belirlenen silahlı saldırgan, günün değişik saatlerinde, içinde kadın mağdurların da bulunduğu 7 kişiye ateş açtı, yaralanan 5 kişi yaşamını yitirdi.

Dün, Chicago'nun farklı semtlerinde rastgele şahıslara silah doğrulttuğu belirlenen saldırganın hedef aldığı mağdurlar arasında bir üniversite öğrencisi, bir restoran çalışanı ve güvenlik görevlisi iki kadın da bulunuyor.

Bir apartmanın girişinde postalarını kontrol eden 77 yaşındaki kadını da öldüren Nightengale'in, daha sonra girdiği bir alışveriş merkezinde etrafa ateş açması sonucu başından vurduğu 20 yaşındaki genç, olay yerinde hayatını kaybederken, iki kurşunun isabet ettiği 81 yaşındaki ihtiyar kadının ise durumunun kritik olduğu aktarıldı.

SUÇ DOSYASI KABARIK
Polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirilen Jason Nightengale'in geçmişine ait kabarık bir suç dosyası olduğu belirtildi.

Cook ilçe mahkemesine göre, 32 yaşındaki saldırganın, 2005'te 'silah ve uyuşturucu ihlalleri, hırsızlık, ölümcül silahla saldırı, uygunsuz davranış ve aile içi şiddet' gibi konuları da içeren bir dizi tutuklama ve kovuşturma kaydı bulunuyor.

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

ALLAH NEREDEDİR?

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı