CHP'de bu sefer de tefecilik skandalı!

Tehdit, taciz, tecavüz ve yolsuzluk iddiaları ile güncemi meşgul eden CHP'de bu kez de tefecilik skandalı patladı.



CHP'yi karıştıracak tefecilik iddiası, Serikli ve Antalyalı mağdur Adnan Ege, Ali Ünal, Mehmet Şimşek ve Perihan Ünal isimli vatandaşların şikayeti ile ortaya çıktı.



CHP ANTALYA İL BAŞKAN YARDIMCISI HAKKINDA İŞLEM YAPILDI



Şikayeti değerlendiren Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü Mali Şube ekipleri başlattığı tefecilik operasyonunda, CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı işadamı M.G. ve birlikte iş yaptığı N.G. hakkında 'tefecilik' iddiasıyla işlem yaptı.



İfadelerinde tefecilik iddialarını yalanlayan ikili, senet aldıkları şikayetçilerle ticaret yaptıklarını ve senetleri bu nedenle aldıklarını ileri sürdü. M.G.'ye Perihan Ünal ile oğlu Ali Ünal'ın parayı elden verip bir daire ve bir dükkanın tapusunu alamamaları ise dikkat çekti.



6 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR



Cumhuriyet Savcılığı, şikayetçilerin birbirini doğrulayan ifadeleri, senetler ve senetler karşılığı hiçbir mülk devrinin olmamasını olağan şüphe görüp, M.G. ve N.G. hakkında 'tefecilik' suçunu işledikleri gerekçesiyle iddianame hazırlayıp yargılanmalarını istedi.



14 Aralık 2020'de hazırlanan iddianame Antalya 10. Asliye Ceza Mahkemesi tarafında kabul edildi. Antalya Cumhuriyet Savcılığı Selçuk Ural tarafından hazırlanan iddianamede, M.G. hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Cumhuriyet Savcısı, aynıca M.G. için TCK 53. madde gereğince kamu görevlerinden men edilmesini de talep etti.



KAMU DAVASI AÇILDI



İddianamede, "Sanık M.G.'nin müşteki Perihan Ünal ile Ali Ünal arasındaki alacak-borç ilişkisinin gayrimenkul alım-satım işine ilişkin olduğu savunmasının ve her iki ilişkide gayrimenkulün, teslim alamadığından bahisle senet aldığı ve gayrimenkullerin devrinin yapılmasından önce elden bedelini nakit olarak ödediği savunmasının hayatın olağan akışına uygun düşmediği, atılı suçlardan kurtulmaya yönelik olduğu için itibar edilemeyeceği, Para alıp-verme ilişkisini sonuçta müştekiler ile M.G. ve N.Ö arasında yakın akrabalık ilişkisi olmamasına rağmen bu denli yüksek meblağlarda ticari ilişki dışında borç alıp verme bulunulmasının beklenemeyeceği, müştekilerin anlatım ve beyanları doğrultusunda şüphelilere atılı suçları uzun zamandan bu yana mutat meslek haline getirilerek teselsül eden eylem biçiminde, zincirleme biçimde tefecilik faaliyetinde bulunduklarına dair dosyada yeterli delil elde edildiği anlaşılmakla kamu davası açılmıştır" denildi.



FAİZ İSTEDİ



Davacı Adnan Ege, ifadesinde, faizle para veren N.G.'den 7 aylık süre zarfında geri ödemek üzere 1 milyon lira borç para aldığını, karşılığında 1 milyon 327 bin lira bedelli çek verdiğini ve bunun içerisinden 927 bin lira ödediğini, geri kalan 400 bin lirayı ise şahit karşılığında senet yaptıklarını söyledi. Davacı Mehmet Şimşek ise ifadesinde, faizle para verdiği bilinen N.G.'den 700 bin TL para aldığını, karşılığında 600 bin ve 750 bin liralık iki ayrı senet verdiğini iddia etti. Mehmet Şimşek, aldığı parayı ise elden taksitler halinde 1 milyon 350 bin lira olarak ödediğini, aralarındaki güven ilişkisinden dolayı senetlerini geri almadığını sonucunda ise N.G.'nin 600 bin liralık senedi icra takibine koyarak senedi de M.G.'ye ciro ettiğini kaydetti.



TEHDİT SAVURDU



Olayda adı geçen mağdur davacı Perihan Ünlü' de ifadesinde, "Oğlum 220 bin lira para aldı, karşılığında 500 bin liralık senet verdi. Borcu ödemesine rağmen hacizleri kaldırmadı. Toplamda 770 bin lira geri ödemelerine rağmen borçtan kurtulamadıklarını belirterek, 'borcum olmamasına rağmen, konuşmaya gittiğimde bana (Oğlunu hapse attırırım) diyerek benden de 165 bin liralık senet aldı" ifadelerini kullandı.



ŞAHİTLER DE KONUŞTU



Adnan Ege'nin N.G.'den faizle birkaç kez borç aldığına tanık olduğunu anlatan olayın şahitlerden V.T. is ifadesinde, N.G.'nin kendisine, "Adnan Ege'nin elimde çekleri var onu inletirim ama sen aracı ol aramızı bul" dediğini belirtti. V.T., her ikisini de tanıdığını Adnan Ege'nin borç aldığı senedin arkasına şahit olarak imza attığını, kendisinin de 2013 yılında N.G.'den 150 bin lira civarında faizli borç aldığını ancak şikayetçi olmadığını dile getirdi.