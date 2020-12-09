Yalan rüzgarı tacizi kapatmaz!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) son dönemde söylediği yalanların neler olduğunu görsellerle açıkladı. Ünal, CHP'yi kastederek "İstediğiniz gibi yalan söyleyip böyle devam edeceğinizi zannediyorsunuz. Ama böyle devam edemezsiniz. İnsanlara daha ne kadar itibar suikastı yapacaksınız? Olmayanı söyleyip sonra hiçbir şey olmamış gibi yeni bir yalana yöneleceksiniz. Göreceğiz!" dedi.







AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın paylaştığı "Yalan rüzgârı tacizi kapatmaz" başlığını taşıyan görsellerdeki CHP'nin yalanları şöyle:







POLİS EVİNİ BASIP ZORLA ALDI YALANI



Fahrettin Altun'a hakaretten dava açılan kişiyi 'polis evini basıp zorla aldı' diyen CHP Milletvekili Zeynel Emre'nin iddiasının yalan çıktığı, resmi kaynaklara göre avukatı ile birlikte Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne 1 Temmuz 2020 tarihinde saat 11.00'de kendisi bizzat gelerek ifade ettiği açıklandı.







AK PARTİLİLERE AŞI YAPILDI YALANI



CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, sırf CHP'lilerin taciz-tecavüz gündemini unutturmak için Çin'den alınan Kovid-19 aşısının Türkiye'ye geldiğini ve 10 gündür el altından AK Partili siyasiler ile yakınlarına aşı yapılmaya başlandığı yalanını söylediği vurgulandı.







TELEFONUM DİNLENİYOR YALANI



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki cinsel taciz ve tecavüzler konuşulmasın diye 'telefonum dinleniyor' diyerek gündem değiştirmeye çalıştığı ifade edildi.







VERGİ BORCU YALANI



Ünal, Cumhuriyet Gazetesi ve Yeniçağ gazetesinin yalanlarını da ifşa etti. "Şehit babasının vergi borcu nedeniyle hapis cezası" haberlerine ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı'nın bu iddiaların asılsız ve yalan olduğunu açıkladığını vurguladı.