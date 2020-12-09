SEO’nun Kalbi Meta Etiketleri

Nedir Ve Neden Önemlidir?



HTML'da ‘head' bölümünde yer alır. SEO için yeri yadsınamazdır. Yeterli bilgiye sahipseniz Meta Etiketlerinin ne kadar önemli olduğunu da bilirsiniz. Ön bilgiler aktarılır ve kullanıcılarla ilk etkileşime geçilen yerdir. Kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Hatalar aranma sonuçlarınızı etkileyebilir. Doğru yazılması ve bazı gereken detayların atlanmaması sizi daha ileriye taşıyabilir.



Meta Etiketleri



Title : Web sayfalarının başlığı için kullanılan meta etiketidir. <title> SAYFA BAŞLIĞI </title>şeklinde kullanılır.



Description: Web sayfalarının ne aktardığını ve kendini tanımladığı meta etiketidir. <meta name='description' content='SAYFA TANIMI'>şeklinde kullanılır.



Keywords: Web sayfalarının kendilerini ifade ettikleri anahtar kelimelerin kullanıldığı meta etiketidir. <meta name='keywords' content=' ANAHTAR KELİEMELER '>şeklinde kullanılır.



Author: Web sayfalarının kimin tarafında tasarlandığının yazıldığı meta etiketidir. <meta name='author' content='İSİM/TAKMA AD '>şeklinde kullanılır.



Viewport: Web sayfalarının mobil cihazlarla uyumunun belirtildiği meta etiketidir. <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1.0'>şeklinde kullanılır.

Bu etiketlerle sınırlı kalınması yanlış olur.Refresh , abstract, , language, content-type, copyright, designer, distribution, expires, generator, publisher, reply-to, revisit-after, content-language, robots gibi birden fazla etiketten de bahsetmek mümkündür. Bu etiketlerde kullanıma açıktır. Bu etiketlerden bazılarının kullanımında iyi ya da kötü bir getir oluşmamaktadır. Bazılarının kullanımı ise bazı kaynaklarca kötü olarak nitelendirilmiştir. Bunların nedenleri de genelde gereksiz kullanım ve başka seçeneklerin daha uyumlu olmasıdır diyebiliriz.



Meta Açıklaması Nasıl Kullanılır?



Meta Açıklamasının kullanımı birçok açıdan çok önemlidir. SEO uzmanları ya da kurumsal seo ajansları çalışmalarına başlamadan önce ilk olarak meta etiketlerine bakmaktadırlar. Başta basit gibi görünen açıklama kullanımı hem web sayfasının kendini ifade etmesi hem de sunucuyla ilk karşılaşmasını olacağı için etkin kullanımıyla sayısız getiri elde edilebilir. Detaylar bu konuda yardımcı olacaktır.



Karakter Sınırı



Dikkate alınması gerekir. Çünkü sınırlı bir alan içerisinde kendinizi en iyi şekilde tanıtmanız gerekmektedir. Kullanıcıyla ilk etkileşime geçtiğiniz yerdir. Verilen sınır 160 karakterdir. Bu karakterden fazla kullanım kullanıcıların dikkatini pek çekememektedir. Etkin kullanımını önemlidir. Uzun açıklamaları arama motorları da sevmemektedir.



Anahtar Kelime Kullanımı



Meta açıklamasının en önemli kısmıdır. Doğru ve dikkatli kullanılmalıdır. Sınırlı karakterde aşırıya kaçan kullanımlar spam olarak algılanabilir. Anahtar kelime kullanırken en başta olmasına dikkat edilmelidir. Gerekli ve doğru kullanım sizi aramalarda öne taşıyacaktır. Tam tersi kullanımda yeterli bilgi kullanıcıya aktarılmayacak ve linke tıkladığında neyle karşılaşacaklarını bilemeyeceklerdir. Kullanımda dikkat çekicilik önemlidir. Hata yapılmaması gerekmektedir.



Kısa Ve Öz Olun



Yaptığınız işi, oluşturduğunuz içeriği kısa ve öz şekilde özetleyin. Kullanıcıya gireceği sitede ne ile karşılaşacağını ve sitenin en net açıklamasını bu bölümde aktarılır. Meta açıklamasının kullanımının amacı da aslında budur. Bir diğer amaç ise kullanıcıları ziyaretçiye dönüştürmektir. Yani tüketiciyi müşteriye. Bu dönüşüm sağlanırsa halkadaki son kullanıcı tüketici belirli aralıklarla aynı işletmeyi kullanan müşteriye dönüşecektir. Bağlılık işletmelerin hayatına devam edebilmesi için bulunan hayat damarlarından biridir.



Harekete Geçirin



Oluşturulacak içeriğe göre kullandığınız harekete geçirici cümleler kullanıcıların sitenizi ziyaret etmesini arttırabilirsiniz. Haber sitesi olduğunuzu düşünelim. Verdiğiniz içeriğin güncel, yeni ve dikkat çekici olması gerekmektedir. Kullanacağınız ‘son dakika, yeni gelişmeler, ilk kez görüntülendi ve transfer dedikoduları' gibi kalıplaşmış cümleler tıklanma sayılarını olumlu yönde etkileyecektir.



Kısa Olun Ve Doğru Bilgi Verin



Hareket alanı dar olduğundan mümkün olduğunca kısa cümleler kurarak çarpıcı olmaya çalışılmalıdır. Aynı örnekten devam edersek ‘Son Dakika' gibi bir başlıkla haber sunulacaksa bu haberin son dakika haber değeri taşıması gerekmektedir. Kullanıcının sayfaya girdiğinde doğru bilgi bulması sağlanmalıdır.



Özetlemek gerekirse meta etiketlerinin ve meta açıklamasının doğru ve etkin kullanımı bir web sayfası için çok önemlidir. Yapılabilecek doğru hamleler yapılan işi daha iyi konuma taşıyacaktır. Alınacak önlemlerle de birlikte SEO için gerekli yatırımlar yapılmış olacaktır.



Kaynak : https://www.clicksus.com/seo-ajansi





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