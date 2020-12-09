Ortalığı karıştıracak iddia! CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Kaftancıoğlu mu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkalığına aday olup olmayacağı kulisleri meşgul ederken, Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin bomba bir iddia ortaya attı.



Şahin Youtube kanalında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu olduğunu iddia etti. Şahin'in iddiaları doğruysa CHP yeni bir tartışmanın daha eşiğinde....



İşte çok konuşulan o video;





