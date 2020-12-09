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İşte CHP ve yandaşlarının gizlemeye çalıştığı TTB raporu

Türkiye’nin Çin’den 50 milyon doz koronavirüs aşısı siparişi vermesinin ardından “Çin aşısı güvensiz”, “Faz 3 çalışmaları tamamlanmamış aşılar alınır mı” sözleriyle iktidara yönelik kara propaganda yürüten sol kesimi bizzat kendi arka bahçeleri olan TTB yalanlıyor. Türk Tabipleri Birliği’nin Eylül ayında hazırladığı, CHP ve yandaşlarının ise adeta gizlemeye çalıştıkları raporda, Çin aşısının oldukça güvenli olduğuna vurgu yapılıyor.

Güncel / 09 Aralık 2020 Çarşamba 09:23
İşte CHP ve yandaşlarının gizlemeye çalıştığı TTB raporu

Türkiye'nin Çin'den yapacağı koronavirüs aşısı ithalatını politik nedenlerle kötüleyen ve halkta korku psikolojisi oluşturmaya çalışan şer odaklarını, en büyük destekçileri olan Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) hazırladığı raporun yalanladığı ortaya çıktı. TTB tarafından yayımlanan ‘Covid-19 Pandemisi Altıncı Ay Raporu' isimli çalışmada daha 2. aşamada olan Çin aşısından övgüyle bahsedildiği ve güvenli olduğu sonucuna varıldığı yönünde görüş bildirildiği kaydedildi. Kendileri tarafından kaleme alınan raporda Çin aşısından güvenle bahseden TTB yönetiminin, aşı tartışmaları sonrası sessizliği tercih etmesi ise ikiyüzlülüklerini gözler önüne serdi.

Hem hazırladılar hem gizlediler
Mesleğin sorunlarından ziyade marjinal sol örgütler gibi davranan ve son seçimlerde terör örgütü PKK'nın propaganda merkezi Özgür Gündem'in genel yayın yönetmenliğini yapan Şebnem Korur Fincancı'yı merkez konsey başkanı seçen Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) hazırladığı raporda Çin aşısı yere göğe sığdırılamıyor. ‘Covid-19 Pandemisi Altıncı Ay Raporu' isimli çalışmada Çin'de üretilen aşının güvenli olduğu ve bağışıklık sağladığı ısrarla dillendiriliyor. TTB, Faz-2 çalışmasının devam ettiği bir süreçte Çin aşısı için güvenli olduğu sonucuna varıldığını beyan ediyor. Raporun 244. sayfasında, şu ifadelere yer veriliyor: “Evre 2 sonuçları, aşının 0,14 günlük bir programla aşılamadan 14 gün sonra nötralize edici antikorları indüklediğini göstermektedir. Nötralize edici antikor serokonversiyon oranı yüzde 90'ın üzerindedir ve bu, aşı adayının pozitif immün yanıtı indükleyebileceği sonucuna varılır. Evre 1/2 çalışmalarının sonuçlarına göre, yan etkinin düşük, immujinitenin yüksek olduğu bulundu.”

Aşı güvenli açıklaması
Çin aşısı aleyhinde yürütülen kara propaganda sonrası sessizliğe bürünen TTB, söz konusu raporun sonuçlarından ise ısrarla bahsetmiyor. Aşı karşıtlığı nedeniyle AK Parti hükümetinin zora düşmesini bekleyen TTB, kendi hazırladığı rapora adeta karartma uyguluyor. Raporun aynı sayfasında Çin aşısıyla ilgili, “Coronavac adlı inaktif aşı adayı ile ilgili Evre 1/2 klinik denemeler tamamlandı. Toplamda, yaşları 18 ile 59 arasında değişen 743 sağlıklı gönüllü denemelere katıldı. Bunlardan 143 gönüllü Evre 1'de ve 600 gönüllü de Evre 2'de yer aldı. Evre I veya Evre 2 çalışmalarında bildirilen ciddi bir advers olay olmamıştır” ifadelerine yer veriliyor.

Ali Babacan'ın beklediği açıklama: Çin aşısı güvenli
Kamuoyundaki korkudan siyasi rant devşirmek isteyen ve salgın arttıkça hükümetin zor durumda kalacağını hesap eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “TTB güvenli derse aşıyı kullanırım” açıklaması yapmıştı. TTB yönetimini manidar suskunluğuna rağmen, hazırladıkları rapor aşının güvenliği olduğunu ise adeta haykırıyor. TTB'nin ‘güvenli' raporunun akabinde Babacan'ın nasıl bir tavır takınacağı ise merak konusu oldu.

Kendi raporunu mu inkar ediyosun?
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, “Başından beri hükümet salgınla ilgili şeffaf olmadığı için aşı konusunda da insanların şeffaflıkla ilgili güven sorunu var” sözleri ise tepki çekti. Kendi hazırladıkları raporda ‘Çin aşısının güvenli olduğu' sonucuna yer veren TTB'nin merkez konseyi başkanı Fincancı'nın, sırf halka korku salmak adına manipülatif açıklamalarda bulunması da samimiyetsizliklerinin en net göstergesi oldu.

Ak PartiAli Babacan

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