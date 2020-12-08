USD (Alış - Satış) : 7,84 - 7,85 EURO (Alış - Satış) : 9,49 - 9,51

En büyük FETÖ operasyonu başladı: Tam 304 gözaltı kararı var

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PYD’nin sözde TSK Yapılanmasına yönelik yürütülen planlı operasyonlar dizisinin 11’inci aşaması (toplamda 13. Operasyon) kapsamında gece yarısı yeniden düğmeye basıldı. 304 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon FETÖ/PDY sözde TSK Yapılanmasına yönelik bugüne kadar yürütülen, hedef sayısı ve nitelik açısından en geniş çaplı operasyon oldu.

Güncel / 08 Aralık 2020 Salı 09:04
En büyük FETÖ operasyonu başladı: Tam 304 gözaltı kararı var

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile sağladığı koordinasyon neticesinde tespit edilen ankesörlü/ kontörlü sabit hat ile FETÖ imamları ile irtibatlı belirlenen TSK'da görevli şüphelilere yönelik operasyon için bu gece yeniden düğmeye basıldı.

TAM 304 ŞÜPHELİ GÖZALTI KARARI

Çok kritik isimlerin gözaltı kararı listesinde olduğu son dakika operasyonunda düğmeye eş zamanlı olarak basıldı. Bir kısmı hakkında örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller de bulunan 5'i Albay, 1'i Yarbay, 1' Binbaşı, 10'u Yüzbaşı, 53'ü Üsteğmen, 5'i Teğmen, 221'i Astsubay, 7'si Uzman Çavuş rütbesinde* asker şahıs, 1'i Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı olup asker şahıslardan sorumlu mahrem sözde imam, yönetici olduğu tespit edilen sivil memur olmak üzere; 111'i Hava Kuvvetleri, 193'ü Kara Kuvvetleri Komutanlığına mensup *295'i muvazzaf personel olmak üzere toplam 304 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

01.00'DA BAŞLADI

İzmir Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığıyla birlikte eş zamanlı gece saat 01.00 itibariyle yakalama ve gözaltı işlemleri başlatıldı.

Operasyon FETÖ/PDY sözde TSK Yapılanmasına yönelik bugüne kadar yürütülen, hedef sayısı ve nitelik açısından en geniş çaplı operasyon oldu.

868 İHRAÇ TALEBİ

Ayrıca, Kara ve Hava Kuvvetleriyle kurulan koordinasyon sonucunda ortak veri paylaşımına dayalı toplantı sonucuda idari olarak terör örgütü iltisakı tespit edilen 704'u muvazzaf toplamda 868 personel hakkında ise idari yönden gereğinin takdir ve ifası için delilleri ihtiva eden verilerin Kuvvet Komutanlıklarına gönderilddiği öğrenildi.

Tamer Karadağlı

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

KUR'AN ALLAH'IN SÖZÜMÜDÜR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı