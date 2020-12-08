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AK Partili Bülent Turan: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olursa ben de olacağım

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağını belirterek, "İlan ediyorum, Kemal Kılıçdaroğlu 2023'te cumhurbaşkanı adayı olsun, ben de Çanakkale Milletvekili Bülent Turan olarak cumhurbaşkanlığına adayım." dedi.

Güncel / 08 Aralık 2020 Salı 15:32
AK Partili Bülent Turan: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olursa ben de olacağım

Turan, Meclis'te gazetecilere, Kılıçdaroğlu'nun, 2021 yıl bütçe görüşmelerindeki konuşmasında, geleneğini bozmayarak ne kadar yalan, iftira varsa süreye sığdırmaya çalıştığını, Cumhurbaşkanı avukatlarından danışmanlarına kadar ne kadar yalanlanan konu varsa tekrar gündeme getirdiğini söyledi. 'Ana muhalefet liderinden daha olgun bir duruş, daha usturuplu bir dil beklerdik ancak Sayın Kılıçdaroğlu adeta 'neresini düzeltelim' diyeceğimiz bir konuşma gerçekleştirdi.' ifadesini kullanan Turan, Kılıçdaroğlu'nun, dünkü bütçe görüşmelerinde hükümeti eleştirirken, AK Parti milletvekillerinin 'Aday ol' sözüne, kürsü heyecanıyla bir an adaymış gibi karşılık verdiğini ancak sonra ne olur ne olmaz diyerek toparlamaya çalıştığını belirtti.

Bülent Turan, şunları kaydetti:
'Kılıçdaroğlu'nun şimdiye kadar aday olmaması aslında bundan sonra da nasıl bir siyaset izleyeceğinin göstergesi. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olamaz, bu kadar net. Kürsü heyecanıyla bir anlık ifadeydi o. Göreceksiniz ki bu sözleri revize edilecek. Kılıçdaroğlu'nu kaset operasyonuyla genel başkan yapanların izni ve talimatı olmadan aday olacağını açıklaması beklenmez. 'Siyasi dostları'na rağmen aday olamaz. Kılıçdaroğlu siyasette aday olmak, lider olmak için genel başkan olmuş biri değil. İlan ediyorum, Kemal Kılıçdaroğlu 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olsun ben de Çanakkale Milletvekili Bülent Turan olarak Cumhurbaşkanlığına adayım.'

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