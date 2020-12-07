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Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde peş peşe kabuller!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal'i, İsveç Büyükelçisi Herrström'u, Sudan Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa Ahmed’i ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut'ı kabul etti.

Güncel / 07 Aralık 2020 Pazartesi 17:02
Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde peş peşe kabuller!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Sazali, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Sazali'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

BÜYÜKELÇİ STAFFAN HERRSTRÖM KÜLLİYE'DE
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende, Büyükelçi Staffan Herrström, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Herrström'ün eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

PEŞ PEŞE ÖNEMLİ KABULLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'u ve Sudan Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa Ahmed'i kabul etti.

SudanRecep Tayyip Erdoğan

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