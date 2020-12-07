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2 ayda 10 konser düzenleyen İmamoğlu! İstanbul’u Wuhan’a çevirmeye niyetli

CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu’nun, otobüsleri sefere çıkarmayarak virüsün yayılmasına sebep olması yetmediği gibi yeni bir skandal daha ortaya çıktı. İstanbul’u Türkiye’nin Wuhan’ı haline getiren İmamoğlu’nun vakaların en çok tırmanışa geçtiği ekim ve kasım aylarında onlarca konser verdirdiği belirlendi.

Güncel / 07 Aralık 2020 Pazartesi 10:02
2 ayda 10 konser düzenleyen İmamoğlu! İstanbul’u Wuhan’a çevirmeye niyetli

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, salgın dönemindeki uyarıları hiçe sayarak vakaların büyük artış gösterdiği ekim ve kasım ayları içerisinde on adet konser organizasyonu düzenlediği ortaya çıktı. İstanbul'da vakaların artmasındaki en önemli neden olan toplu taşıma rezaletini gizlemek için cuma namazına giden vatandaşları diline dolayan İmamoğlu'nun, Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarıyla dalga geçercesine halkı konserlere gitmeye teşvik ettiği belirlendi. 2 ayda 10 konser düzenleyen İBB'nin, kaşe ücreti olarak da ortalama ayrı ayrı 170 bin lira bedel ödediği kaydedildi. Sahte Fatih tablosu için de sergi düzenleyen İmamoğlu'nun, halkın sergiyi gezmesi noktasında davet ettiği öğrenildi.

Halkı kapalı alanlara çağırdı
Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olduklarını gizlemeyen HDP'nin ve sözde milliyetçi İYİ Parti'nin oylarıyla İBB Başkanlığı koltuğuna oturan CHP'li Ekrem İmamoğlu skandallara doymuyor. Hiçbir şey yapmayıp da her şeyi yapıyormuş gibi görünen CHP'li İmamoğlu, İstanbul'da vakaların artması için adeta özel çaba sarf ediyor. Salgın döneminde halkın bütün şikayetlerine rağmen ulaşımı yarı yarıya kısan ve salgının İstanbul'da büyük artış göstermesinde ana etken olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu bu kadarla da sınırlı kalmamış. Halkın kalabalık yerlere girmesi için vakaların en üst seviyeye tırmanmaya başladığı ekim ve kasım ayları içerisinde konser organizasyonu düzenlemiş. Online düzenlenmeyen konserler, Büyükşehir Belediyesine ait kültür merkezlerinde kapalı mekanlarda icra edilmiş.

Pandemiye rağmen konserler
Pandemideki artışın sorumlusu olarak, cuma namazına giden vatandaşları gösteren İmamoğlu, İBB Sarıyer Kültür Merkezi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi, Cem Karaca Kültür Merkezi, Şehit Kaymakam Muhammet Safitürk Kültür Merkez'i başta olmak üzere diğer kültür merkezlerinde konserlerin icrası gerçekleşti. Yandaş sanatçıların semirtilmesi adına verdirilen konserler boyunca ise vatandaşın sağlığı adeta hiçe sayıldı. Mecbur kalmadıkça evden dışarı çıkmayın uyarısı yapılmasına rağmen vatandaşlar konserlere ısrarla davet edildi. Ayrıca İmamoğlu, 6.5 milyon lira ödeyerek aldığı sahte Fatih tablosunun da görülmesi için sergi açtı ve pandemi döneminde halkı davet etti.

Ulaşıma yok konsere var
Öte yandan; İmamoğlu'nun konser başı ödediği kaşe ücretleri ise dudak uçuklattı. Kaynak olmadığı iddiasıyla şehir hastanesinin yolunu yapmayan İmamoğlu'nun ortalama bir konser için ödediği ücret 170 bin lira. Bu rakamı toplama vurduğunuz da ise ortaya ürkütücü bir rakam çıkıyor. Toplamda 10 konser için belediye kasasından ödenen toplam para 1 milyon 700 bin Türk Lirası tutuyor.

Necmettin ErbakanCem KaracaSarıyer

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