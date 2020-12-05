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Başkan Erdoğan'dan İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni"nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Güncel / 05 Aralık 2020 Cumartesi 13:21
Başkan Erdoğan'dan İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Tasarım merkezinde mühendislerimiz çok daha verimli bir şekilde çalışmalarını yürütecektir. TEİ'nin sektörün en önemli oyuncuları arasında yer almasını hedefliyoruz. Motor teknolojileri konusunda söz sahibi, elin parmakları kadar ülke var. Çok geniş bir ekosistemin beraber çalışması gerekiyor. TEİ motor tasarlayan, üreten ve dünyaya satan marka haline dönüşüyor. Yakında tüm bu motorları envantere almaya başlayacağız. Diğer savunma sanayi araçlarımızın motorlarının tamamını yapana kadar ilerlemeyi sürdüreceğiz.

TANK PALET FABRİKASI: YAPILAN İŞLEM SATIŞ DEĞİL, İŞLETME DEVRİDİR

Her ne kadar birileri Arifiye'deki tank palet fabrikası üzerinden savunma sanayiini baltalamaya çalışsa da biz bu hedeften asla vazgeçmeyeceğiz. Arifiye'deki fabrika meselesini bir kez daha anlatmak istiyorum. Arifiye'deki fabrika makineleri, binası dahil her şeyi ile bedeli 250 milyon doları ancak bulan bir tesisti. Bu fabrikaya 20 milyar dolar diyen ömründen hiç fabrika görmemiştir. Neresinden tutsanız elinizde kalacak iftira ile karşı karşıyayız. Yapılan işlemin adı satış-özelleştirme değildir. İşletme devridir. BMC'ye 25 yıllığına işletme yapılan fabrikanın Katar'a satışı kesinlikle söz konusu değildir.

Fabrikaya 50 milyon dolarlık yatırım da var. Aynı zamanda fabrikada TSK'nın ihtiyaç duyduğu tüm bakım ve onarım çalışmaları da devam edecektir. Biz fabrika üzerinden TSK'ya ve kahraman askerlerimize yöneltilen saldırıların asıl sebebini gayet iyi biliyoruz. Yıllarca TSK'yı tek parti faşizmini sürdürme gayretlerinin kalkanı olarak kullananların artık sadece milletin ordusu haline gelen kuruma tahammülsüzlüklerinin sebebini gayet iyi biliyoruz. TSK'nın vatan sınırlarını korumadaki başarılarından duydukları rahatsızlığı bu tür bahanelerle, askerimizi hedef alarak dışa vuranları milletimize havale ediyoruz.

Recep Tayyip Erdoğan

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