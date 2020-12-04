Harita yeniden şekilleniyor! Türkiye'deki 4 ilin lehine olacak

Azerbaycan'ın, işgal altındaki topraklarını kurtarmasıyla yaklaşık 30 yıldır belirsizliğin korunduğu Dağlık Karabağ ile çevresindeki bölgede yeni durum şekillendi. Bölgenin yeni durumu, Azerbaycan ordusunun savaş meydanında elde ettiği zaferler ve Rusya'nın ara buluculuğunda 10 Kasım'da imzalanan bildiriyle belirlendi.



Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyon başarılı olunca, Ermenistan yenilgiyi kabul edip, ateşkes bildirisini imzalayarak ordusunu bölgeden çekti. 44 gün süren operasyonlarda Azerbaycan Fuzuli, Cebrail, Zengilan, Gubadlı illeri ve Şuşa şehrini, Hocavend, Hocalı ve Ağdere illerinin ise bazı kısımlarını işgalden kurtardı, bildiri gereği Ermenistan güçleri, Ağdam, Kelbecer ve Laçın'dan çıktı.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, 'Düşmanı topraklarımızdan kovduk ve yeni bir gerçeklik oluşturduk. Herkes bu gerçekliği kabullenecek.' diye nitelendirdiği yeni gerçeklik, yıllardır işgal altında olan toprakların artık Azerbaycan'ın kontrolünde olmasını ve göçmenlerin ata yurtlarına geri dönmesini içeriyor.



YENİ KORİDORLAR İNŞA EDİLECEK



Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında tek yol olan ve 'Laçın koridoru' diye isimlendirilen güzergah, 5 yıl boyunca bölgede geçici görevli Rus askerlerinin kontrolünde olacak.



Laçın kent merkezi, derinliği 5 kilometre olarak belirlenen koridorun içinde kaldığı için burada da 3 yıl boyunca Rus unsurlar bulunacak. Bu yolun 3 yıl içinde kent merkezinin dışına çıkartılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Aliyev'in daha kısa sürede tamamlanacağını söylediği yolun kullanıma açılmasıyla Laçın kent merkezindeki Rus askerlerinin görevleri tamamlanmış olacak. Ermenistan'tan Hankendi'ne giden yol, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı ve kontrolüne aldığı Şuşa merkezinden geçiyor. Ateşkes gereği bu yol da şehir dışına çıkartılacak. Hankendi'nde yaşayan Azerbaycan vatandaşı Ermeniler, yapılacak çevre yoluyla Ermenistan'a gidip gelebilecek. Gelecek dönemde giriş çıkışların kontrolü Azerbaycan tarafından yapılacak.



ARDAHAN, KARS, AĞRI VE IĞDIR TİCARET ÜSSÜ OLACAK



Ateşkes görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Aliyev'in özellikle talep ettiği Nahçıvan ile Azerbaycan'ın batı illerini bağlayan koridor da bölgenin yeni gerçeklerinden birisi olacak. Eski Sovyetler Birliği döneminde, Nahçıvan ile Azerbaycan'ın ana kısmı, demir yolu ve kara yoluyla birbirine bağlanıyordu. İşgal döneminde kopan bu bağlantı yeniden sağlanacak. Koridorun tamamlanmasıyla Türkiye ile Azerbaycan arasında kara bağlantısı da sağlanmış olacak. Açılacak olan koridor ile birlikte, sınırda bulunan Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Kars illeri ticaret üssü haline dönüştürecek. Dağlık Karabağ ve etrafındaki illeri, yeniden yapılanma, rehabilitasyon ve barış içinde bir arada yaşamanın yeniden sağlanacağı bir dönem bekliyor.