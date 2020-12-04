10 milyar lirayı ne yaptın Yavaş? 1 yılda 10 milyar lira.. Peki bu para nereye gitti

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılı bütçesini ve performansını değerlendirdi.
Daha önce düzenlediği, “Milletim için soruyorum” programını CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sorularını iletmek üzere bir kez daha gerçekleştiren Köse, şunları kaydetti: “Ankara Büyükşehir'de 2019 ve 2020 yıllarında toplam 10 milyar para harcandı. Bu bu paralar milletimizin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na emanet ettiği paralar? Ben Yavaş'a, milletim adına, Ankaralı hemşerilerim adına soruyorum; 10 milyar parayı ne yaptınız? Bu kadar parayı nereye harcadınız? Neredeyse hiçbir eseri hayata geçirmediniz!”