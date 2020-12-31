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CHP’de Muharrem İnce'ye yakın isimler tasfiye kıskacında!

CHP'de kazan kaynıyor. Son dakika gelişmesine göre yeni yılda partileşmeye hazırlanan Muharrem İnce’ye yakın isimler partiden tasfiye kıskacına alındı. İl ve ilçe örgütlerinde görev alanların ve parti üyelerinin sosyal medya hesapları inceleniyor. İnce ve yakın çalışma ekibinin yaptığı paylaşımları beğenenler ve kendi hesaplarında paylaşanlar tespit ediliyor. İnce’ye destek veren isimlere partiden istifa etmesi için baskı yapıldığı öğrenildi. Böylelikle kamuoyuna bu isimlerin kendi istifa ettiği görüntüsü verilecek.

Güncel / 31 Aralık 2020 Perşembe 11:19
CHP’de Muharrem İnce'ye yakın isimler tasfiye kıskacında!

CHP'de yeni yılda partileşmeye hazırlanan Muharrem İnce'ye yakın isimler tasfiye kıskacında. CHP'li Muharrem İnce yeni yılda parti kurmaya hazırlanırken, CHP yönetimi de ona yakın isimlerin tasfiyesi için düğmeye bastı.

Eylül ayında Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce yeni yılda parti kuracak. Türkiye'yi dolaşan İnce, parti kuracağını açıkladığında 'CHP'den görüştüğüm isimler var, geleceklerine inanıyorum' demişti. Bunun üzerine CHP yönetimi, İnce'ye destek verenleri mercek altına aldı. İlk inceleme ise parti örgütlerinden başladı.

Yenişafak'ın haberine göre il ve ilçe örgütlerinde görev alanların ve parti üyelerinin sosyal medya hesapları inceleniyor. İnce ve yakın çalışma ekibinin yaptığı paylaşımları beğenenler ve kendi hesaplarında paylaşanlar tespit ediliyor. İnce'ye destek veren isimlere partiden istifa etmesi için baskı yapıldığı öğrenildi. Böylelikle kamuoyuna bu isimlerin kendi istifa ettiği görüntüsü verilecek.

Muharrem İnce

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