Odatv’den Levent Kırca üzerinden garip istek!

Karanlık odatv kaçak açılan adresler üzerinden haber adı altında ideoloji pohpohlamayı sürdürüyor. Karanlık site son olarak yurtdışında hayata geçirilmesi planlanan bir uygulamayı duyurduğu haberle Türkiye'ye yönelik alttan alta mesaj verdi.



Rusya'da yeni uygulama



Rusya'da, uzun yıllar sarhoşlara uygulanan, Çarlık Rusyası ve Sovyet devrinden kalma uygulamaya geri dönülüyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin, polislere sarhoş kişileri ayılma merkezlerine götürme yetkisi veren yasaya imza attı.



Yasa, 1 Ocak tarihinden itibaren Rusya'da kamu-özel sektör ortaklığında özel 'ayılma merkezleri' kurulmasını öngörüyor.



Odatv'den Levent Kırca üzerinden mesaj



Söz konusu haberi ülke ve yer belirtmeden sanki Türkiye'de olacakmış gibi “Sarhoşlar için ayılmaz merkezleri kurulacak” başlığıyla anonslayan odatv, Levent Kırca'nın da fotoğrafını kullanarak asıl amacını belli etti.







Karanlık oda Rusya'da kurulması planlanan ‘sarhoş ayıltma merkezleri'nden Türkiye'ye de kurulmasını istedi.





