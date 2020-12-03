USD (Alış - Satış) : 7,81 - 7,82 EURO (Alış - Satış) : 9,41 - 9,43

Türkiye'den sosyal medya devlerine 30 milyonluk ceza

YouTube, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya devlerine, Türkiye'de temsilci atamaları için verilen ikinci süre de sona eriyor. Henüz Türkiye'de temsilcilik açmayan şirketlere bu kez 30 milyon TL ceza kesilecek.

Teknoloji / 03 Aralık 2020 Perşembe 09:47
Türkiye'den sosyal medya devlerine 30 milyonluk ceza

Türkiye'ye temsilci tayin etmemekte direnen sosyal medya platformlarına ikinci ceza yolda. Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri ile yapılan görüşmelerde bugüne kadar yalnızca Rus VKontakte (VK) şirketi Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul etti. Henüz temsilcilik açmayı kabul etmeyen Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Linkedin, TikTok, Dailymotion, Periscope gibi uygulamalara ise 10 milyon lira ceza kesildi. Cezalar şirketlerin global adreslerine tebliğ edildi.

İkinci ceza yolda

Şimdi ise yaptırımlarda ikinci aşamaya geçildi. Yeni Şafak'ın aktardığına göre, ‘inat eden' şirketlere 30 milyon lira ceza kesilecek. Türkiye bugüne kadar şirketlerle yapılan görüşmelerde yapıcı bir diyalog içerisinde bulundu. Türkiye'nin tek amacı, vatandaşlarının verisinin ülke sınırları içinde kalması ve hiç kimse tarafından izinleri olmadan kullanılmaması ve vatandaşların kişilik haklarına yapılan saldırılara karşı 48 saat içinde geri dönüş yapacak bir muhatap bulmaları.

İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde yine temsilcilik açılmazsa bu kez 1 Ocak tarihinde Türkiye'de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanacak.

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde ise sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Temsilcilik açılırsa yüzde 75 af

Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90'a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine müracaat edebilecek. Sosyal ağ sağlayıcıları, yaklaşık 5 ay sonra dahi Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederlerse kendilerine o güne kadar kesilen cezaların yüzde 75'i affedilecek.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR!

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı