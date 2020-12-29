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CHP'li Engin Altay partisinin Milletvekiline hakaret etti!

Meclis'te konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP milletvekilinin Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babasını arayarak şikayetinden vazgeçmesini istediği iddiasıyla ilgili, "Böyle bir olay yok. Normal bir zekaya sahip kimse, aileyi böyle tehdit etmez" iddiasında bulundu. Geçtiğimiz gün ahlaksız teklifle ilgili konuşan Pınar Gültekin’in acılı babası Sıddık Gültekin, CHP'li Muğla milletvekillerinden birinin kendisini arayarak, cani katil Cemal Metin Avcı'ya açılan davadan vazgeçilmesini istediğini belirtmişti.

Güncel / 29 Aralık 2020 Salı 18:51
CHP'li Engin Altay partisinin Milletvekiline hakaret etti!

Pınar Gültekin'in vahşi cinayete kurban gitmesi sonrası devam eden davayı CHP'li vekilin manipüle etmeye çalışması, hâlâ gündemdeki yerini koruyor. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında söz konusu skandala ilişkin savunma yaptı.

KENDİ MİLLETVEKİLİNE HAKARET ETTİ VE KENDİSİNE GÜVENDİĞİNİ SÖYLEDİ

CHP Altay, CHP milletvekilinin Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babasını arayarak şikayetinden vazgeçmesini istediği iddiasının sorulması üzerine, "Böyle bir olay yok. Adı geçen milletvekilimizi yakından tanıyan biri olarak söylüyorum. Milletvekilimiz baba ile 1,5 dakikalık telefon konuşması yapıyor. Hiç tanımadığı bir babaya da zaten bir milletvekili, 'sen bundan vazgeç' demez. Normal bir zekaya sahip kimse, aileyi böyle tehdit etmez. Milletvekilimiz, böyle bir şeyin ispatlanması halinde bırakın CHP'den istifa etmeyi, milletvekilliğinden istifa edeceğini kamuoyuyla paylaştı. Biz kendisine güveniyoruz" dedi.

CHP'Lİ VEKİL NE DEMİŞTİ?

Muğla'da Cemal Metin Avcı isimli iş insanının vahşice katlettiği 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in ailesine katilin ailesine yönelik davalarından vazgeçmeleri yönünde telkinde bulunduğu iddia edilen CHP milletvekilinin kim olduğu gizemini korurken baba Sıddık Gültekin dün önemli bir açıklama yaptı.

SIDDIK GÜLTEKİN: BANA AİLE İLE İLGİLİ DAVADAN VAZGEÇMEM SÖYLENDİ"

Acılı baba Sıddık Gültekin, "Kamuoyunda konuşulan iddialar doğru. Bir CHP'li vekil ve ilçe başkanı aracı oldu. Bana aile ile ilgili davadan vazgeçmem söylendi. Ben de 'sizin kızınız olsa vazgeçer misiniz' dedim. Aile de bu işin içinde… 'Bu sözü ne ben duymuş olayım ne de siz söylemiş olun' diye belirttim" dedi.

SKANDALIN BAŞROLÜ CHP'Lİ GİRGİN Mİ?

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, bir gazetede adının geçmesi sonrası kendisini savunmuş, baba Sıddık Gültekin'i taziye için aradığını, ancak davadan çekilmesi yönünde isteklerinin mümkün olmadığını iddia etmişti.

GÜLTEKİN, 4 OCAK'TA ADİ TEKLİFİ VEREN CHP'Lİ VEKİLİN İSMİNİ AÇIKLAYACAK

Sıddık Gültekin, CHP'li milletvekilinin ve ilçe başkanını adını duruşmaya zarar gelmemesi için 4 Ocak'taki duruşmadan sonra avukatı aracılığıyla açıklayacağını belirtti.

Geçtiğimiz yaz yaşanan olayda, 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cesedi, üzerine beton dökülmüş olan bu bidonun içerisinden çıkarılmıştı. Talihsiz genç kız, Cemal Metin Avcı tarafından yakılıp, bir varil içine konulduktan sonra üzerine beton dökülerek sarp bir araziye atılmıştı

MilletvekiliEngin Altay

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