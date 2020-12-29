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Aşıyı getiren pilotlardan anlamlı mesaj!

Türkiye'nin Çin'den satın aldığı koronavirüs aşılarını ülkemize getirmek üzere havalanan Türk Hava Yolları uçağın pilotları Türkiye'ye mesaj gönderdi. Pilotlar "Çin aşılarını taşıyoruz. Hastalığın ve kayıplarımızın sona ermesi dileğiyle tüm ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Görüntüleri Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından paylaştı.

Güncel / 29 Aralık 2020 Salı 21:42
Aşıyı getiren pilotlardan anlamlı mesaj!
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Çin'den sipariş edilen SinoVac firmasına ait 3 milyon doz koronavirüs aşısını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçak, Pekin'den hareket etti. THY, aşıların Pekin Havalimanı'ndan uçağa yüklenmesine ilişkin görüntüleri paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıların ilk bölümünü getiren THY uçağının Türkiye saati ile 19.50'de Pekin'den havalandığını duyurmuştu. THY'nin Boeing 777-300 tipi uçağı ve 6175 sefer sayılı uçuşu ile Türkiye'ye getirilen aşılar, aktif ısı kontrollü konteynerler içerisinde taşınıyor.

THY Basın Müşavirliği, aşıların Pekin Havalimanı'ndan uçağa yüklenmesine ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde konteynerler sıra uçağa yüklenirken, kokpit ekibinin de taşınacak aşıya ilişkin mesajına yer verildi.

TÜRK HAVA YOLLARI'NIN PİLOTLARINDAN ANLAMLI MESAJ:

Pilotlar "Çin aşılarını taşıyoruz. Hastalığın ve kayıplarımızın sona ermesi dileğiyle tüm ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Görüntüleri Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından paylaştı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çin'deki koronavirüs aşılarını Türkiye'ye getirmek üzere havalanan uçağın pilotlarının görüntüsünü paylaştı..

GÜZEL GÜNLERE UÇUYORUZ

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün paylaşımında "Çoğu zaman dağları, okyanusları bazen de böyle zor zamanları birlikte aşıyoruz. Bayrak taşıyıcı olarak ülkemize hizmet sunmaktan gurur duyuyoruz. Güzel günlere uçuyoruz" ifadelerini kullandı.

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