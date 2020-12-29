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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Aşıyı getiren pilotlardan anlamlı mesaj!

Aşıyı getiren pilotlardan anlamlı mesaj!

Türkiye'nin Çin'den satın aldığı koronavirüs aşılarını ülkemize getirmek üzere havalanan Türk Hava Yolları uçağın pilotları Türkiye'ye mesaj gönderdi. Pilotlar ' Çin aşılarını taşıyoruz. Hastalığın ve kayıplarımızın sona ermesi dileğiyle tüm ülkemize ve milletimize hayırlı olsun ' ifadelerini kullandı. Görüntüleri Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye Çin Türk Hava Yolları 

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